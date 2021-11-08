新华社巴格达11月7日电（记者张淼）伊拉克军方7日说，伊总理卡迪米位于巴格达“绿区”内的住所当日遭无人机袭击，卡迪米躲过袭击未受伤害。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，当日凌晨4时许，一架来历不明的无人机向卡迪米位于“绿区”内的住所投掷炸弹，但卡迪米毫发无伤地躲过了袭击。伊拉克安全部队已采取必要措施应对袭击事件。

从社交媒体流传的现场图片看，爆炸使卡迪米住所的门窗受到轻微损坏，但建筑主体结构未遭到破坏。

袭击事件发生后，卡迪米在社交媒体上发文说：“我很好……我呼吁所有人保持冷静和自我克制，袭击事件不会动摇安全部队维护人民安全和执法的坚定决心。”

伊拉克10月10日举行新一届国民议会选举。初步计票结果显示，什叶派宗教领袖萨德尔领导的“萨德尔运动”获得73个席位，位居首位。与什叶派民兵武装关系紧密的“法塔赫联盟”席位大幅减少，拒绝接受选举结果。不满国民议会选举结果的政党支持者近来聚集在“绿区”外举行示威抗议活动，冲击“绿区”并与安全部队人员发生冲突，造成人员伤亡。

“绿区”位于巴格达市中心，是伊拉克政府机构以及美国和英国驻伊大使馆所在地。针对“绿区”的类似袭击事件时有发生。

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