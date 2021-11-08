新华社休斯敦11月6日电 热点问答：美国休斯敦音乐节为何发生踩踏事故

新华社记者徐剑梅

瞬息之间，一场流行说唱乐的狂欢，变成了恐怖的“修罗场”。

5日晚在美国得克萨斯州最大城市休斯敦举行的“天文世界”音乐节上，人群过度拥挤并发生踩踏事故，造成至少8人死亡，25人受伤被送往医院，约300人在现场接受医学检查和治疗。

现场究竟发生了什么

6日，惊魂未定的音乐节亲历者或接受媒体采访，或通过社交媒体，讲述发生踩踏时的恐怖时刻。

“人群挤得我喘不过气来。”22岁的现场观众埃米莉·蒙吉亚回忆说：“我开始尖叫求救，感到很害怕，好像就要死了。”

另一名现场观众埃伦·埃文斯拍摄到歌迷爬上扬声器支架以躲避汹涌的人潮。埃文斯看到有人被推倒，有许多人哭着想要离开，那是“一生中最惊恐的时刻”。

一段视频显示，当晚9时许，音乐节创办者、美国当红说唱歌手特拉维斯·斯科特登上舞台时，人群向台前涌去。当一辆救护车闪着灯驶入拥挤的现场时，斯科特中断演出，看向台下，表情困惑。

休斯敦消防局长培尼亚在新闻发布会上说，事发时，人群向前方舞台挤压，引发恐慌，有人摔倒昏迷，出现伤亡后再次在人群中引发更严重的恐慌。

据音乐节网站介绍，5日晚音乐节大约5万张门票均销售一空。踩踏事故发生后，原定6日举行的音乐节活动被取消。

死伤者为何以年轻人为主

在这次踩踏事故中，死伤者以年轻人为主。

休斯敦市长特纳在新闻发布会上说，8名死者中包括两名未成年人。共有25名伤者被送往医院，目前仍有13人住院接受治疗，其中5人年龄在18岁以下，包括一名年仅10岁、生命垂危的儿童。

休斯敦当局表示，死者具体死亡原因尚待确认。

音乐节的主创者斯科特现年29岁，是休斯敦本地人，曾凭包括《天文世界》单曲和专辑在内的音乐作品8次获得格莱美奖提名。作为美国流行乐坛当红歌手，他的乐迷群体以年轻人居多，其中包括大量未成年人。

踩踏事故何以会发生

从目前市政当局和媒体披露的情况及亲历者回忆来看，音乐节很可能存在秩序混乱、缺乏应急预案等诸多隐患。

19岁的现场观众哈马德·巴拉克说，事故发生前，人们就“越来越不守秩序”。

网上流传的视频显示，5日下午开始入场时，数百名歌迷不顾安保人员阻拦，冲入一个贵宾安检口并绕过金属探测器。混乱中有人受伤，有人被拘留。

从底特律来参加音乐节的乐手阿尔伯特·迈尔扎说，在音乐会现场，青少年歌迷非常多，他看到“很多酗酒和疯狂行为”“有人扔东西，（东西）到处乱飞”。

据《休斯敦纪事报》报道，在许多观众要求中止演出，市政当局宣布出现“大规模伤亡”37分钟后，音乐会才“提前结束”。演出的持续进行也影响了救援行动。

休斯敦警察局长芬纳在新闻发布会上说，现场观众有5万人之多，他担心突然叫停演出可能引发难以控制的骚乱。但《休斯敦纪事报》说，休斯敦地区因天气等原因突然取消露天活动的情形颇为常见，音乐节组织者和市政当局应有关于如何叫停演出的“计划和程序”。工作人员在必要时仅用几秒钟就能关闭舞台所有电源并通过音视频系统播放安全信息。但事发当晚，现场无人播放任何安全信息。

休斯敦市长特纳承诺将彻底调查这一事件，但调查可能持续数周或数月。

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