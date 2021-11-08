新华社上海11月7日电 通讯：来自异国他乡的风味与特色——当“一带一路”走入进博会

新华社记者徐超 赵嫣 陈瑶

塞尔维亚啤酒、乌克兰巧克力、埃塞俄比亚咖啡、秘鲁羊驼毛……正在上海举办的第四届中国国际进口博览会上，一些共建“一带一路”国家展商纷纷亮相，与消费者分享来自异国他乡的风味与特色，吸引众多客商驻足。

“好兄弟”见证东欧热情

“与中国分享我们最好的”，塞尔维亚展台上的醒目标语让人倍感温暖。塞尔维亚展商带来精酿啤酒、特色红酒和农产品，展台前人头攒动。

“不好意思，试喝的杯子又没了。”第一次参加进博会的塞尔维亚啤酒展商耶莱娜·波波维奇没想到家乡的啤酒如此受欢迎。

在她身边，塞尔维亚驻上海副总领事萨沙·耶里米奇忙着招呼中国朋友。对耶里米奇来说，进博会不仅展示塞尔维亚商品，更重要的是有助于增进塞中友谊。“中国是我们的好兄弟、好伙伴。”

“我们打算每年都来，一直来参展！”耶里米奇介绍说，从第一届进博会开始，很多塞尔维亚企业组团报名参展。“我们想把最好的产品与中国消费者分享。”

在不远处，乌克兰如胜集团展台的五个高大透明圆桶从高到低依次排开，桶中堆满五彩糖果。在这家欧洲大型糖果生产企业展位处，工作人员忙着给排队顾客递上标志性购物袋，巧克力套餐也供不应求。

如胜集团中国业务负责人高学栋告诉记者，如胜集团已连续四年参加进博会，每年都为进博会推出定制款，展会上首发的糖果也都成为当年“爆款”。2018年，如胜集团参加首届进博会便取得超预期效果，“销量增长至少50%”。

咖啡香传递中非情谊

“进博会为出口商和买家搭建良好的交流平台，助力埃塞俄比亚咖啡对华出口。”今年委托代理参加进博会的埃塞俄比亚咖啡生产商伊斯雷尔·德法说。

受新冠疫情影响，一些非洲展商无法亲临进博会，却仍然可以在进博会展出产品、洽谈业务。

联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心今年在食品及农产品、消费品、服务贸易等展区开设专门展台，展示咖啡、谷物、蜂蜜等非洲、拉美地区国家中小企业产品。

国际贸易中心顾问张宇介绍，一些欠发达国家生产商没有能力在海外独立参展，国际贸易中心发挥协调作用并将展品带到进博会上集中展示。

“依托中国市场及平台的数字化赋能，这些企业有机会与包括中国买家在内的全球商业合作伙伴实现对接。”张宇说，进博会平台为非洲咖啡创造了与全球顶级品牌“同馆竞艳”的机会。

进博会为推动最不发达国家对华出口搭建了新平台。据介绍，今年有约90家来自33个最不发达国家的企业参展。

“小羊驼”展现跨洋商机

在进博会消费品展馆内，羊驼毛品牌Warmpaca的羊驼玩偶成为“最靓的仔”。

2016年，秘鲁纺织工亚历杭德拉·贝德雷加尔与曾经在南美工作的马玉霞一起创办公司。前几年，公司在中国仅有一个客户，直到参加第一届进博会后迎来转机。

马玉霞说，当时参展后，产品订单不断增加。这一品牌展台面积从第一届的9平米扩大到如今的36平米，而且已进入国内20多个城市的商场。

“几年来，情况完全不一样了。”马玉霞趁着忙碌间歇告诉记者，产品不仅线下卖得火爆，公司还趁着“双十一”在线上进一步开拓业务，通过线下线上“双轮驱动”为生意再添“一把火”。

进博会开幕前夕，中国与秘鲁迎来建交50周年。多年来，中国是秘鲁第一大贸易伙伴和第一大出口目的地。中国市场为秘鲁产品出口提供源源不断的动力，也为秘鲁中小企业带来广阔商机。

马玉霞说，当地羊驼产品过去没有渠道直接销往中国，进博会后，许多秘鲁产品开始直接面向中国消费者，“越来越多人了解羊驼主要来自秘鲁”。（参与记者：周蕊、陈莹、汪平）

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