新华社上海11月7日电 记者手记：进博会上的“创意大赛”

新华社记者宿亮 王申 周蕊

“与中国分享我们最好的。”在第四届中国国际进口博览会食品和农产品展厅，塞尔维亚展商在醒目位置展示的标语引人注目。对面，波兰的一家奶制品企业则在宣传手册上醒目印着：第一列从波兰开往中国的牛奶专列。

本届进博会上，为了在琳琅满目的展品中脱颖而出，展商纷纷使出“十八般武艺”，展开一场别开生面的“创意大赛”。

在汽车展区，引人注目的绝不只是炫酷的超级跑车或先进的新能源车。在美国福特汽车公司展台，观众正进行一场“涂色大赛”，用彩笔为线描汽车图案或标志上色，画出专属自己的设计。工作人员忙碌地操作着封装设备，将这些独一无二的设计图样制成徽章。离开展区时，观众开不走展台上惹人眼球的新能源车，但带着自制徽章离开，也有着满满的收获感。

不仅要跟别人“打擂”，更要逼自己“迭代”。为了更进一步拓展中国市场，连续四年参加进博会的丹麦乐高集团持续劲吹“中国风”。从2018年开始，乐高在进博会上不断翻新“中国风”设计。在“第四版”进博会展台上，这家以创意求胜的玩具企业搭建了“创造力花园”，三棵积木大树上隐藏着来自中国各地小朋友的未来生活小创意。

与机械臂打球、搜集盲盒礼品、打卡企业吉祥物……这些都是这几年进博会上的“常规操作”。为了提升体验效果，展商们甚至把小小的自行车“玩出花”：打印机耗能低，“蹬自行车”产生的微弱电力也能保证工作；医疗监控黑科技，让骑行变“挂号”，时时监测身体状况……这些都是本届进博会上让观众不惜时间“排长龙”也要体验的“抢手货”。

上海会展研究院执行院长张敏告诉记者，从第一届开始，进博会展台的特装率就已超过90%，并逐年提高，本届特装率已超过95%。特装率是展商衡量展会水平的重要指标。

从亲切友好的标语，到五花八门的设计，再到有趣好玩的互动体验，进博会上的“创意大赛”已经延续四届。场面热闹非凡的背后，是中国大市场对全球大中小企业的强大吸引力。

(责编：王禹蘅、崔越)