人民网记者 吴思萱

“虽然我无法亲临进博会现场，但我们协会仍坚持参会并开设了展馆。”近日，乌拉圭肉类协会（INAC）市场部经理拉乌塔罗·贝雷思（Lautaro Pereza）在接受人民网采访时，表达了对第四届中国国际进口博览会的期待。

对贝雷思来说，曾到过第二届和第三届进博会的现场，亲身感受到中国创新的能力、社会的活力和人文的魅力，让他十分高兴。乌拉圭肉类协会已经连续四届参展，更让他充分体验到了进博会上充满吸引力和条件优越的营商环境。

贝雷思介绍说：“牛肉可以说是乌拉圭的代表，也是乌拉圭经济、文化中不可或缺的一部分。我们国家每4美元的出口额中就有1美元来自于肉类和副产品。”目前，乌拉圭向中国出口带骨和去骨冷冻牛羊肉，以及部分肉类副产品。2020年中国仍保持乌第一大贸易伙伴和牛肉、大豆等产品最大出口市场地位。

谈及乌拉圭肉产品，贝雷思无比自豪：“乌拉圭牛羊肉可以说是世界上最好的！”他认为，乌拉圭高品质的牛羊肉主要得益于以下四个方面：第一，绝大部分牛羊均为天然牧草散养，每头牛都拥有两个足球场一样大的自由空间；第二，乌拉圭养殖的安格斯牛和海福特牛，因其味美质嫩而广受好评；第三，乌拉圭法律禁止在食用动物中使用抗生素和激素作为生长促进剂；第四，乌拉圭政治、经济和社会环境稳定，是可靠的贸易伙伴。贝雷思相信，“纯天然的环境才能产出高品质肉产品”。

贝雷思谈到，乌拉圭早在40多年前就开始使用法律强制规定的追溯系统，尤其高度重视对中国出口产品的质量和防疫管控。他强调，人的健康和安全是食品安全的保障。“疫情初期，乌拉圭相关政府部门和肉类协会就密切关注并研究世卫组织、联合国粮农组织的相关规定和中国的的疫情防控标准，制定了针对冷链厂的疫情防控规章。一直以来，乌拉圭始终加强员工培训、产品消毒、个人卫生和疫苗接种。”此外，乌拉圭国家肉类产品已与中国签订可追溯体系，全面采用IDcode/MA统一标识国际编码标准，实现跨境全程可追溯。

贝雷思肯定了进博会对乌拉圭扩大对华肉类出口的促进作用，表达了协会希望进一步投资和发展中国肉类市场的强烈意愿。他谈到，乌拉圭正努力实现对华出口肉类产品的多样化，纳入香肠、禽肉和猪肉等产品；同时，积极推动销售渠道的多线发展，在把握好生产工厂和批发市场的传统方式时，引入超市、电商平台和餐饮商家直供。

通过进博会，贝雷思看到了中国市场的巨大潜力和乌中两国农贸合作的广阔前景。“中国市场是世界上最特别、最具吸引力的市场。我们毫不怀疑中国的肉类进口市场会继续快速发展。”他认为，规模大、增长快、充满区域多样性、肉产品类的美食拥有良好消费基础、高质量的物流链和冷链接纳能力和安全水平......中国市场的这些独特属性为乌中两国开展经贸交流带来无限机遇。

“希望中国消费者都能品尝到乌拉圭最优质的的牛羊肉！”贝雷思说。

(责编：王禹蘅、常红)