人民网记者 吴思萱

11月4日晚，阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯（Alberto Fernández）应邀以视频形式出席第四届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式。在致辞中，费尔南德斯强调阿中两国有着深厚的友谊和密切关系，高度赞扬两国自建交以来，尤其是2014年两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，双边关系取得的卓越成效。

2022年，阿根廷与中国将迎来建交50周年。值此之际，阿根廷驻华大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja）于近日接受了人民网记者专访。

“每年，阿根廷企业都在期待新一届的进博会”

“我参加了去年的进博会，真的是一次很特别的体验，我强烈推荐！”牛望道向记者讲起他的“进博故事”。回忆起上届进博会上完善的设施，细致的服务，大气磅礴的展馆和琳琅满目的展品，这位大使至今仍记忆犹新。能够在进博会见证全球商用领域技术创新的发展进程，令他尤为感叹。

谈及阿根廷企业对进博会的重视，牛望道说：“每年，阿根廷企业都在期待新一届的进博会。今年，线上和线下参展的企业都诚意满满。”他表示，阿根廷企业将进博会视为在中国推广阿根廷产品最重要的平台之一，也在参与过程中收获颇丰。

一方面，进博会为企业了解行业发展趋势和挖掘潜在合作伙伴创造了空间；另一方面，进博会为各领域的阿根廷参展商宣传优质产品和打响品牌知名度提供了平台。“很多阿根廷企业十分激动地跟我说过，中国消费者越来越认识并了解我们的产品，也能在电商平台上购买到我们的产品，尤其是肉类、海产等生鲜产品还有葡萄酒。”他说。

牛望道指出，无论是参加进博会还是中国举办的其他经贸类展会，阿根廷企业始终向中国呈现最优质的产品和服务。参展的阿根廷企业，结构不断升级优化，技术型公司的占比不断上升。

“进博会助推阿中贸易的增长，中国已成为阿根廷第二大贸易伙伴。”他强调，“进博会让越来越多的阿根廷产品走进中国，越来越多的阿根廷企业被中国市场熟知，为加强双边贸易关系和实现经贸交流多元化，带来巨大潜力。”

“品质”和“多元”打开阿中经贸合作新局面

本届进博会共有30多家阿根廷各类企业参展，主要涉及生物技术、葡萄栽培、渔业产品、有机农产品等领域。牛望道认为，“品质”和“多元”是阿根廷产品的根本特质和最大优势。

他举例道，在绿色农业和健康农产品方面，从阿根廷93%的种植面积均采用可循环播种系统以保障粮食质量，到国家相关部门制定多项环境保护措施以努力实现可持续发展愿景，无不体现阿根廷对“品质”不懈追求的努力与成果。

“我邀请大家参观阿根廷的线上和线下展馆，”牛望道表示，“进博会是深入了解阿中关系的绝佳机会，将助力两国建立更深层次的合作，实现更广泛的互利共赢。”

谈及双边合作，大使如数家珍，滔滔不绝：“阿根廷在农产品、食品行业的高质量和安全性为中国消费者提供更丰富的选择。目前，阿根廷正在协调扩大向中国市场的产品供应并考虑在电商平台推出阿根廷国家馆。在航天领域，阿中共同合作40米射电望远镜(CART)项目、阿根廷国旗首次搭乘中国飞船遨游太空…...”

“中国在阿根廷疫情最困难时刻给予的援助与合作，对阿根廷抗击疫情发挥了关键作用。”牛望道盛赞。两国共同抗疫，在一系列商品和服务贸易中保持了可靠、稳定的伙伴关系。“阿中合作的态度成为典范。”大使表示。

牛望道指出，阿根廷与中国拥有很强的经济互补性，扩大未来双边合作的关键领域之一在电商平台，同时两国可在农业、文化、体育、科技等多个领域合作深耕。“阿根廷政府已决定签署‘一带一路’合作协议，这也必将成为继续加强双边关系的关键所在。”他补充道。

“进博会是全球经济复苏的引擎”

牛望道指出，进博会不仅是阿根廷企业在中国市场的贸易合作平台和战略定位平台，也是参与政府和企业代表感知世界经济变化，了解贸易发展趋势，交流全球经贸问题的平台。

他谈到，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，市场基础稳固。同时，中国庞大的总人口数，以及广大消费者对高附加值和高技术含量新产品、新服务一贯保持的开放态度，都能为促进外向型经济提供巨大的潜力，为扩大对外开放提供更优质的市场。

后疫情时代的国际合作，更需践行多边主义。在他看来，正是通过进博会，中国给全球不同发展水平的国家提供展示产品的机会，不断扩大进口，让全球共享中国市场，促进世界经济加快复苏。

他关注到，中国通过发展自贸试验区、减少负面清单、扩大外资企业市场准入等一系列措施，积极为国内外企业改善营商环境，进一步提高对外开放水平。“毫无疑问，进博会是全球经济复苏的引擎，推动建立更加和谐、公平、开放的全球秩序。我们非常感谢能够参与其中。”牛望道称赞。

(责编：艾雯、常红)