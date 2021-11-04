人民网北京11月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

湖北广播电视台记者：联合国大会第一委员会，也就是裁军与国际安全委员会通过了中国提交的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议。发言人能否进一步介绍相关情况和中方立场？

汪文斌：北京时间11月3日，第76届联大一委通过了中国提交的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议。

该决议强调和平利用科技及相关国际合作对经济、社会发展的重要性，敦促各国在履行防扩散国际义务的同时，取消对发展中国家和平利用科技的不合理限制。决议决定将“在国际安全领域促进和平利用国际合作”列入联大议程，请联合国秘书长就相关问题征求所有成员国意见，并向明年第77届联大提交报告。

如何统筹考虑安全和发展、平衡处理防扩散与和平利用的关系，是一个长期性、综合性、全球性的课题。这份决议的通过标志着在联大框架下开启了开放、包容、公正的对话进程，对维护各国和平利用科技的合法权益、推动科技红利普惠共享、妥善应对科技发展带来的安全挑战具有重要意义。

今年是中国恢复联合国合法席位50周年，这份决议是中国坚持多边主义、维护世界和平、促进共同发展的实际行动。同时，这份决议也体现了广大发展中国家的共同立场，符合整个国际社会的共同利益。中方将继续与各方一道，推进联大框架下的对话进程。

《环球时报》记者：欧盟对外行动署今天对外宣布，伊核全面协议参与方同美国将于11月29日在维也纳重启恢复履约谈判。中方对此有何评价？对谈判前景有何期待？

汪文斌：中方欢迎谈判于本月底在维也纳重启。当前，伊核问题的政治外交解决迎来新的契机。中方希望，有关各方抓住机遇，秉持正确的谈判逻辑，充分尊重各方合理利益关切，采取务实灵活的谈判策略，创造性地解决谈判未决问题，争取早日达成恢复履约的协议，维护国际核不扩散体系，维护地区和平稳定。

中国一直在伊核问题上积极劝和促谈，近期与各方进行密集沟通协调，为推动重启谈判发挥了积极作用。中方将继续以建设性态度参与谈判，为推动全面协议重返正轨作出贡献。

澳亚卫视记者：美国国防部本周三发布了一份新的有关中国军力的报告，发言人对此有何评论？

汪文斌：美国国防部发布的这份报告同以往类似报告一样，罔顾事实、充满偏见。美方借报告炒作“中国核威胁论”，纯属操弄话术、混淆视听的把戏，国际社会对此心知肚明。

事实上，美国才是全球最大的核威胁来源。根据有关国际智库数据，截至2021年初，美国实际拥有5550枚核弹头。美国拥有世界上最庞大、最先进的核武库，却还要投入上万亿美元升级“三位一体”核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛。不仅如此，美国陆续退出《反导条约》《中导条约》等军控法律文书，持续推进部署全球反导系统，恢复陆基中导研发试验并谋求在欧洲和亚太地区部署，通过美英澳核潜艇合作构建极具冷战色彩的“小圈子”。美方此类举动严重损害全球战略稳定，破坏国际和平与安全。中方敦促美方切实承担起核裁军特殊优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武库，维护全球战略平衡与稳定。

我还想强调的是，中国始终坚定奉行自卫防御的核战略，积极主张最终全面禁止和彻底销毁核武器，并一直将核力量规模限制在国家安全所需的最低水平。中国恪守在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器的政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。任何国家只要不对中国使用核武器，都不会受到中国核武器的威胁。

总台央视记者：据报道，法国驻澳大利亚大使和法国有关官员日前表示，澳总理莫里森在美英澳核潜艇合作问题上撒谎，并批评澳方将法国总统马克龙短信透露给媒体的做法，称这种做法十分粗鲁。澳多名前政要也批评莫里森政府的行为损害了澳大利亚的国家形象。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。我要强调的是，美英澳核潜艇合作不仅仅是少数国家间的外交风波，更是制造核扩散风险、冲击地区和平与稳定的严重事态。澳大利亚政府为了自身利益而无视承担的国际核不扩散义务，无视地区国家和国际社会的严正关切，这种做法极其不负责任。澳大利亚政府应当纠正错误，摒弃冷战思维，认真履行国际核不扩散义务，切实维护地区和平稳定大局，给国际社会一个负责任的交代。

新华社记者：据报道，柬埔寨在中国帮助下取得疫情防控巨大成就，新冠疫苗接种率居东盟国家首位。柬埔寨首相洪森日前宣布，柬政府自11月1日起逐步解除各地封控措施，全面复工复产。中方对此有何评论？

汪文斌：我们对柬方采取的抗疫举措表示高度赞赏，对柬方取得的抗疫成就感到由衷高兴。

中柬是铁杆朋友。两国携手构筑起牢不可破的抗疫防线，为国际社会树立了团结抗疫的典范。我们将一如既往支持柬方抗击疫情，疫情一天不结束，中国对柬抗疫援助就一天不会停止。我们也愿同兄弟的柬埔寨人民一道，继续深化各领域务实合作，助力柬方恢复经济，改善民生，让中柬友谊比铁还硬、比钢还强。

日本共同社记者：据报道，今天台湾地区领导人蔡英文会见了访台的欧洲议会代表团一行。外交部对此有何评论？

汪文斌：中方对欧洲议会的个别议员访台表示强烈不满和坚决反对，已向欧方提出严正交涉。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中欧建交和发展双边关系的政治基础。不同台湾当局开展任何形式的官方往来，是遵守一个中国原则的应有之义。欧洲议会是欧盟重要官方机构，其成员理应充分认识台湾问题的复杂敏感性，恪守欧方对一个中国原则的承诺，慎重妥善处理涉台问题，维护好中欧关系发展的政治基础。中方敦促欧方纠正错误，不要向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免对中欧关系造成严重冲击。

我还要指出的是，台湾民进党当局惯于打着“民主”“人权”旗号粉饰其“台独”分裂行径。但无论其如何伪装，台湾当局的谋“独”之心是狐狸尾巴——藏不住的，也丝毫改变不了台湾是中国一部分的铁的事实。少数人的拙劣表演撼动不了国际社会普遍坚持一个中国原则的格局，更改变不了中国必然走向统一的大势，注定将以失败告终。

法新社记者：昨天，美军参谋长联席会议主席米利在答问时称，美军完全有能力“协防”台湾免遭来自中国大陆的潜在攻击。中方对此有何回应？

汪文斌：美方一段时间来涉台消极错误言行不断，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，助推了台海局势紧张。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。任何人都不能低估中方捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和意志。我们决不允许任何人任何势力以任何方式把台湾从祖国怀抱分裂出去。

美方应奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；应履行对中方所作的承诺，而不是背信弃义；应把一中政策真正落实到行动上，而不是说一套做一套。我们敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重、妥善处理涉台问题，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

澎湃新闻记者：据日媒报道，日本原子能规制委员会2日宣布，近一年来在福岛核电站周围水域进行的海洋监测中，一直错误地设定放射性物质的监测下限值。发生上述错误是因为去年5月更换监测实施单位时没有正确传达监测规范。中方有何评论？

汪文斌：中方对报道中提及的问题高度关切。近期多个媒体的报道表明，负责日本福岛核污染水处置的东京电力公司管理混乱，日本政府的监督管理不到位。报道中提及的错误是偶发现象还是问题的冰山一角？日方公布的核污染水数据是否可信可靠？周边国家等利益攸关方有权知道真相。

这一错误也再次提醒国际社会，福岛核污染水的处置绝不是日本一家的私事，必须慎之又慎、严格监督。我们敦促日方撤销向海洋排放核污染水的错误决定，在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。

彭博社记者：据报道，近期，美国海关方面扣留了一家中国企业的一批太阳能产品。报道称，这是美方借新疆人权问题对中国实施打压的一部分。我的问题是，中方是否会采取反制措施？具体措施是什么？

汪文斌：所谓新疆存在“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言。美方以这一弥天大谎为借口无理扣押中国企业太阳能产品，再次暴露了美方破坏新疆发展的险恶用心，也将对国际产业链供应链稳定和全球应对气候变化合作造成干扰和破坏。我们对此表示强烈不满和谴责，对受到无端伤害的涉事企业表示同情和慰问。

我们敦促美方立即纠正错误，停止对中国企业的无理打压，为两国关系稳定发展和应对气候变化合作创造必要条件。中方将采取一切必要措施坚定维护中国企业的正当合法权益。

深圳卫视记者：据报道，美国空军“监察长”3日称，经调查，美军今年8月在喀布尔无人机行动中误杀10名阿富汗平民系无心之过，未违反包括战争法在内的任何法律。没有人要为这个错误负责。中方对此有何评论？

汪文斌：美方的调查结果是对3200多万饱受战火蹂躏的阿富汗民众最冷酷无情的“判决”。人们不禁要问，难道被美军无人机杀死的10名阿富汗人就应该白白丧生吗？难道阿富汗人的生命、人权和自由就可以被无端蔑视吗？这再次暴露了美方在人权问题上的傲慢虚伪和双重标准。

阿富汗人的命也是命。我们敦促美方尊重阿富汗人民的生命和人权，将事件真相公之于众，将肇事者绳之以法，向受害者家属作出赔偿。

在过去20年里，美国发动的阿富汗战争等军事行动造成超过80万人死亡，其中平民约33.5万。国际社会迄今未看到美国对此进行调查，更无人为此承担责任，这是国际人权史上无法抹去的污点。美方应该彻底纠正打着民主、人权旗号肆意干涉他国内政的做法，切实尊重和保护人权，特别是广大发展中国家的人权，防止侵犯人权的事件一再发生。

(责编：崔译戈、常红)