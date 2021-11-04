【编者按】

一年一度的“东方之约”如期而至，世界再度进入“进博时间” 。哥伦比亚的咖啡、墨西哥的辣酱、塞浦路斯的奶酪、智利的鲜牛肉……全球好物汇聚上海，演绎“买全球、惠全球”的进博新故事。海外网策划推出“驻华大使在进博@你”系列报道，邀请多国驻华大使讲述他们眼中的进博故事。此为第二期。

“自2019年来，哥伦比亚已经三次参加进博会。”哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦近日接受海外网专访时表示，进博会规模之大给他留下了深刻印象。进博会不仅为哥伦比亚企业和产品创造了机遇，也加深了中国人对哥伦比亚的了解和认知。今年进博会，各国展商云集上海，共同展示市场潜力、优质产品，“无疑将成为难忘回忆”。

哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦（付勇超 摄影）

蒙萨尔韦表示，哥伦比亚为本届进博会做了充足准备，“今年我们将展示哥伦比亚最高标准的农产品和农副产品”。他说，作为一个气候和土壤条件优越的国家，哥伦比亚为中国消费者提供的产品种类繁多，有果浆、巧克力、酒、饮料，还有优质咖啡。“哥伦比亚咖啡是世界上最好的咖啡。”蒙萨尔韦说。

蒙萨尔韦期望通过进博会平台提高中国消费者对哥伦比亚产品的认知，也促进哥伦比亚厂商与中国买家、投资者建立联系，扩大哥伦比亚产品在中国市场的销售份额。

(责编：赵欣悦、白宇)