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外交部：美方应彻底纠正打着民主、人权旗号肆意干涉他国内政的做法

2021年11月04日20:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月4日电（记者成欣、朱超）外交部发言人汪文斌4日在谈到美军在阿富汗等地军事行动造成的平民伤亡时表示，美方应该彻底纠正打着民主、人权旗号肆意干涉他国内政的做法，切实尊重和保护人权，特别是广大发展中国家的人权，防止侵犯人权的事件一再发生。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国空军“监察长”3日称，经调查，美8月在喀布尔无人机行动中误杀10名阿富汗平民系无心之过，未违反包括战争法在内的任何法律，没有人要为这个错误负责。中方对此有何评论？

　　汪文斌说，美方的调查结果是对3200多万饱受战火蹂躏的阿富汗民众最冷酷无情的“判决”。“人们不禁要问，难道被美军无人机杀死的10名阿富汗人就应该白白丧生吗？难道阿富汗人的生命、人权和自由就可以被无端蔑视吗？这再次暴露了美方在对待人权问题上的傲慢与双重标准。”

　　“阿富汗人的命也是命。我们敦促美方尊重阿富汗人民的生命和人权，将事件真相公之于众，将肇事者绳之以法，向受害者家属作出赔偿。”他说。

　　汪文斌说，过去20多年的时间里，美国发动的阿富汗战争等军事行动造成超过80万人死亡，其中平民约33.5万人。国际社会迄今未看到美国对此进行调查，更无人为此承担责任。这是国际人权史上无法抹去的污点。美方应该彻底纠正打着民主、人权旗号肆意干涉他国内政的做法，切实尊重和保护人权，特别是广大发展中国家的人权，防止侵犯人权的事件一再发生。

(责编：崔译戈、杨牧)

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