新华社耶路撒冷11月4日电（记者尚昊）以色列议会4日批准2021年国家财政预算案。这是其三年来首次批准国家财政预算案。

在当天就该预算案举行的投票中，议会120名议员中有61人投赞成票，59人投反对票。以色列媒体报道说，该预算案总额约6090亿新谢克尔（约12473亿人民币）。

以色列总理贝内特当天在其社交媒体表示，这一预算案通过是其政府“最重要的时刻”。

根据议会安排，议会还将就2022年国家财政预算案进行表决。

根据以色列有关法律，2021年国家财政预算案和2022年国家财政预算案应在11月14日前经议会通过才能生效。若上述预算案无法按时通过，议会将自动解散并举行新的议会选举。

自2019年4月以来，以色列先后举行了四次议会选举，新政府“难产”导致该国迟迟未通过新的国家财政预算。目前，以色列的财政支出是基于2018年1月通过的2019年国家财政预算案执行的。

今年3月23日，以色列举行第24届议会选举。新一届政府于6月13日宣誓就职，统一右翼联盟领导人贝内特出任总理。

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