人民网联合国11月3日电 （记者李晓宏）第76届联合国大会特别政治和非殖民化委员会举行一般性辩论。中国常驻联合国副代表耿爽大使在发言中表示，中方敦促曾经推行殖民制度或从中获益的国家拿出政治意愿，承担历史罪责，补偿殖民后果，并停止在国际关系中奉行殖民主义思维，损害他国利益。

耿爽表示，殖民主义给世界带来深重灾难，在人类历史上留下至暗一页。当年，少数西方国家在殖民地推行奴隶制度，进行种族清洗，掠夺资源财富，制造了一幕幕骇人听闻的人间惨剧，犯下了一桩桩罄竹难书的深重罪行。今天，殖民时代已经结束，但殖民主义后遗症仍在毒害广大原殖民地国家，仍在阻碍制约他们的发展，殖民主义思想仍未退潮，仍在以强权政治、霸凌行径等形式大行其道。

耿爽指出，国际社会应以消除殖民主义第四个国际十年（2021-2030）为契机，共同清算殖民主义危害，消除殖民主义遗毒，维护国际公平正义，推动建立更加公正合理的国际政治经济秩序。

耿爽表示，中方支持继续推动17个联合国非自治领土的非殖化进程、支持非自治领土人民争取自决权利的努力，呼吁管理国政府采取有效措施，在当地促进发展、保障人权、保护环境。

耿爽重申，中国支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求，始终主张根据《联合国宪章》宗旨和原则，通过和平谈判解决国与国之间的领土争端。中方希望英国积极回应阿根廷的要求，尽早启动对话谈判，根据联合国有关决议找到和平、公正、持久的解决办法。

联大特别政治和非殖民化委员会（简称“联大四委”）负责处理裁军及安全以外的政治问题，以及关于消除殖民主义的问题。2020年，第75届联大通过决议，宣布2021-2030年为第四个铲除殖民主义国际十年，重申铲除殖民主义是联合国优先任务之一，吁请会员国采取一切必要步骤，彻底铲除殖民主义。

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