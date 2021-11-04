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新华国际时评：RCEP即将生效！东亚区域发展将获强大助力

2021年11月04日18:52 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷11月4日电 题：RCEP即将生效！东亚区域发展将获强大助力

　　新华社记者林昊

　　东盟秘书处日前宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已达到协定生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国生效。协定生效将为东亚区域一体化进程注入新动力，为区域经济发展提供强大助力。

　　协定生效将进一步推动区域内自由贸易、稳定产业链供应链，为后疫情时代东亚区域经济复苏注入动力。过去一年，新冠疫情在东亚地区多国延宕反复，不少国家努力寻求重新开放经济，把RCEP视为本国乃至区域经济复苏的重要保障。东盟秘书长林玉辉说，成员国迅速完成RCEP核准程序，是各成员国致力于一个公平、开放且有益于本区域和世界的多边贸易体系的真实反映。协定生效后，更高水平的开放、更大的市场、更完善的政策，将催生更多新发展机遇和潜力。据美国彼得森国际经济研究所测算，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。

　　协定生效将推动中国与东盟合作迈上新台阶。2020年11月，面对经济全球化遭遇逆流、单边主义和保护主义抬头，RCEP15个成员国正式签署协定，建立世界最大自贸区，以切实行动维护多边贸易体制、构建开放型世界经济。中国积极参与RCEP谈判，在非东盟成员中率先完成协定的核准工作，以实际行动体现了对东盟中心地位的坚定支持。疫情暴发后，中国与东盟同舟共济，守望相助，双方关系得到进一步升华。今年正值中国-东盟建立对话关系30周年，双方贸易往来继续保持强劲增长势头，双向投资合作蓬勃发展。协定生效，将推动中国与东盟经济融合进一步走深走实，互利共赢成果将不断涌现。

　　协定生效将促进中国高水平对外开放，推动中国服务领域开放水平进一步提高，为东盟乃至世界提供更多发展机遇。根据协定，中国将在加入世贸组织承诺开放100个服务部门的基础上，新增开放22个服务部门。眼下，全球经济被疫情笼罩，贸易投资机遇稀缺，第四届中国国际进口博览会如期而至，再次展示中国不断扩大开放、寻求互利共赢的强烈意愿，与世界共享发展机遇的大国担当。

　　RCEP即将如期生效，再次反映了东亚区域经济一体化以及开放合作的时代大势。期待各方以协定生效为契机，深化东亚区域经济合作，携手促进疫后地区经济复苏和繁荣，惠及地区国家和人民，为构建东亚共同体不断作出新的贡献。

(责编：崔译戈、杨牧)

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