新华社北京11月4日电 专访：期待为中国经济高质量发展作出新贡献——访西门子全球执行副总裁肖松

新华社记者宿亮

西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长肖松日前接受新华社记者书面专访时表示，从首届中国国际进口博览会开始，西门子就积极参与，希望通过进博会继续深度融入中国经济，为中国经济高质量和可持续发展作出新贡献。

在第四届进博会上，西门子计划全面展示数字化创新科技在智能制造、智能基础设施、智慧交通和工业物联网等领域的应用，还将首次设立零碳展区，集中展示助力产业绿色低碳发展的全面解决方案。

肖松说，继2019年将低压电机业务全球总部设在中国后，今年西门子又将电气产品业务中国总部落户苏州，全面开展数字化创新、研发和制造等核心业务，服务全球20多个国家和地区。

肖松认为，数字经济正以前所未有的速度发展，将成为重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。中国拥有能够激发数字化创新的海量数据和丰富场景，在数字化创新技术应用和落地方面有巨大优势。他表示，西门子在智能制造、智能基础设施、工业互联网等领域积极与中国企业合作，打造了数字产业化和产业数字化的众多范例。

肖松表示，中国承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这彰显推进全球气候治理的中国担当，也为企业带来转型发展机遇。

他说，中国拥有发展绿色创新技术和新一代商业模式的理想土壤，为西门子等企业提供广阔发展空间。今年9月，西门子在华启动“零碳先锋计划”，致力于携手各方伙伴共创绿色生态，赋能打造端到端的零碳产业链，帮助不同领域、不同规模企业取得经济效益和环境效益的双赢。

肖松表示，西门子将以本地化的完整价值链和全球资源，继续与中国各方伙伴构建互利共赢的生态体系，推动数字世界与现实世界深度融合，赋能产业转型升级。

(责编：崔越、杨牧)