“我们有权以不同的方式谈论中国！”当地时间11月2日，法国知名作家、时政评论家、记者马克西姆·维瓦斯在公益网站Change发起一项请愿，在请愿书中，他痛陈自己近年来因客观、公正评价中国而招致的诽谤和侮辱，呼吁社会各界公正评价中国，“尊重中国就像尊重我们自己一样！”

马克西姆·维瓦斯资料图。图源：新华社

维瓦斯曾两次赴新疆考察，历经4年著书《维吾尔族假新闻的终结》，并于2020年年底由法国丝路出版社正式出版发行。在这本书中，他从专业记者视角，揭露美国国家民主基金会（NED）、“世界维吾尔代表大会”（世维会）和“人权观察”组织如何制造并传播诸如“种族灭绝”“关押百万维吾尔人”等涉疆谣言。今年2月2日，年近八旬的维瓦斯在接受《环球时报》记者专访时说：“为了出版这本书，我充当着‘敢死队员’。”

维瓦斯当时的话并非危言耸听，刚刚发布的请愿书中列举了他因这本书的出版而受到的攻击：“我们看到大量的侮辱和诽谤落在马克西姆·维瓦斯身上，‘白痴’‘荒谬的作者’‘极端分子’‘阴谋家’‘中国人的笔锋和鹦鹉’‘被中国收买’等。”

维瓦斯11月2日对《环球时报》记者表示，目前，请愿已经收到超过150位世界各地各界人士的实名联署，记者在网页上看到，联署人来自中国、法国、比利时、瑞士、加拿大、黎巴嫩等多个国家，他们的职业也非常多样，涵盖社会学、建筑、外交等多个领域。

复旦大学中国研究院研究员、太和智库高级研究员郑若麟也是参与联署的学者之一。他2日对《环球时报》记者表示，这是一个完全发自民间的全球范围内的联署活动，希望能成为全球性支持中国的重大事件。谈到为什么参与联署时，郑若麟表示，前一段时间他参加过《环球时报》发起的要求美国以公开姿态接受病毒溯源调查的联署，这一活动的效果很好。对于这次联署，他希望国内也能够掀起支持维瓦斯的热潮，支持他提出的正确认识中国的倡议，打破针对新疆、病毒溯源等一系列议题的谎言，对西方舆论产生反向推动。

“我本人和维瓦斯是好朋友。”郑若麟说，维瓦斯对中国的报道和立场的坚持，没有任何私心，“他不求名也不求利，就是为了追求真相”。对于目前法国社会出现的一些涉华报道不公正现象，郑若麟表示，很多法国媒体是被资本控制的，他们的一些立场并非偶然，“这样的倾向性在西方社会很普遍，这也是要打破这种偏见，呼吁更多的人正确看待中国的原因之一。”（记者 范凌志 陈青青 刘 欣）

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