新华社雅典11月4日电 专访：进博会彰显中国国际贸易引领作用——访希腊企业局执行董事亚历山德罗普卢

新华社记者于帅帅

希腊企业局执行董事贝蒂·亚历山德罗普卢日前在接受新华社记者书面专访时表示，中国作为世界第二大经济体，为新冠疫情下世界经济复苏贡献力量，并通过中国国际进口博览会等平台，在促进国际贸易方面发挥引领作用。

亚历山德罗普卢表示，疫情造成全球经济普遍下滑，促使贸易限制增多。在这种情况下，“中国致力于保持开放和友好的贸易环境，是在发出强烈信号，即我们必须共同前进”。

亚历山德罗普卢所在的希腊企业局是负责组织希腊企业参展的主要政府机构。她称赞中国几十年来的改革开放措施，“进博会是中国长期开放政策的重要组成部分”。

亚历山德罗普卢说，中国市场巨大，希腊出口商渴望在中国市场立足，而进博会提供了展示希腊产品、建立希腊品牌知名度以及直接对接中国买家的平台，“这是希腊出口商进入中国市场的绝佳机会”。

亚历山德罗普卢说，过去几年希腊对华出口稳步增长，进博会平台发挥了非常重要的作用。第一届进博会后，2019年希腊对华出口同比几乎翻番。

亚历山德罗普卢表示，随着中国市场对希腊健康食品的需求增长，今年将有更多希腊食品企业参展。从橄榄油到新鲜水果、从蜂蜜到天然草药，希腊食品大多与健康有关。

亚历山德罗普卢认为，作为全球航运领导者的希腊和作为全球最大出口国的中国都在国际贸易中占有重要地位，希中两国合作前景广阔，希望双方未来在投资和出口方面进一步加强合作。

(责编：崔越、燕勐)