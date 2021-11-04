新华社日内瓦11月4日电 专访：中国“入世”为全球增长作出重要贡献——访世界经济论坛国际贸易与投资部负责人多尔蒂

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

世界经济论坛国际贸易与投资部负责人肖恩·多尔蒂日前接受新华社记者专访时表示，中国在世界贸易组织中发挥了建设性作用，影响力不断增强。

2001年12月11日，中国正式加入世贸组织，成为第143个成员。多尔蒂表示，过去20年里，中国已成为全球贸易特别是货物贸易的主要参与者，为全球增长作出了重要贡献。

他认为，加入世贸组织有助于促进国内改革，帮助中国加快开放步伐，提升竞争力。“就中国而言，这增强了投资者信心，也有助于技术传播、产品质量提高和环境保护。”

多尔蒂表示，多年来，中国尊重世贸组织争端解决机制的裁决，近年还在投资便利化等问题上发挥领导作用。

他说，中国正在努力促进贸易平衡，中国国际进口博览会就是一个绝佳例证。进博会已成为知名博览会，每届均吸引大量企业参展，为外界提供了解中国商业潜力、与中国企业建立合作关系的好机会。

多尔蒂表示，中国作为消费大国和生产大国，未来在世贸组织中将扮演更重要角色，在环境保护和社会发展等诸多问题上发挥关键作用。

谈及如何应对逆全球化等挑战，多尔蒂认为各成员需要通过世贸组织达成共识，并付诸实施。

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