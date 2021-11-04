新华社新加坡11月4日电 专访：中国申请加入《数字经济伙伴关系协定》提升数字经济全球关注度——访新加坡国立大学商业大数据分析中心联席主任庞严

新华社记者王丽丽

新加坡国立大学商业大数据分析中心联席主任庞严日前接受新华社记者专访时表示，作为全球第二大经济体的中国正式提出申请加入《数字经济伙伴关系协定》，这大大提升了数字经济在全球的关注度，相信在不久的将来会有更多国家加入。

《数字经济伙伴关系协定》由新加坡、智利、新西兰于2020年6月共同签署，2021年1月生效。庞严说，该协定涵盖商业和贸易便利化、数据问题、新兴趋势和技术、创新与数字经济、中小企业合作等16个模块，对国际数字经济活动和交流提出了比较全面的规则安排。

他表示，《数字经济伙伴关系协定》目前的三个成员国经济体量都比较小，中国申请加入，显示了这些经济体量较小但有创新力的国家，在数字经济时代的国际合作中也可以发挥比较重要的作用。

他认为，从全球数字经济竞争格局来看，中国较早申请加入全球第一个数字经济伙伴关系协定，也有助于中国在数字经济时代保持和增强自身竞争力。

庞严说，数字经济在经济生活中的作用越来越重要。数据和技术创新是数字经济最重要的两个支柱，通过数据和技术创新融合，可以创造出很多新的商业模式、服务模式和经济模式。

他认为，无论是金融服务还是贸易服务，第三产业的大部分基本服务在不久的将来都会数字化。数字化在农业和制造业等产业中也发挥着越来越重要的作用，成为很多公司的核心竞争力。

庞严说，新冠疫情暴发使得全球数字化步伐大大加快。以教育为例，通过软件进行远程教育、减少人与人之间的接触已经越来越普及。但另一方面，数字经济无法脱离实体经济来发展，疫情导致当前全球供应链不畅，对数字化也有负面影响，需要各国加强协作共同应对挑战。

(责编：崔越、燕勐)