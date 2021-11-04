新华社上海11月4日电 题：劲·博·慧——中国进博会与世界共创未来

新华社记者乔继红

第四届中国国际进口博览会如期而至。在领中国开放风气之先的上海，年年办、越办越好的进博会，正以广聚全球商机的强劲“磁力”、广计天下利的博大胸怀、广汇创新成果的智慧引领，惠及全球发展与繁荣，共创中国与世界的美好未来。

劲——四年不断成长，进博会人气、回头率、意向成交额连年上升，强劲“磁力”助推全球经济复苏。

全球经济被疫情笼罩，贸易投资机遇是稀缺资源，中国进博会为各国企业搭建汇聚八方的交流融汇平台，得到越来越多商客追捧。前三届进博会，累计进场人次逾232万，累计意向成交额约2016亿美元。今年，进博会总展览面积进一步扩容至36.6万平方米，来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，国别、企业数均超上届，世界500强和行业龙头企业“回头率”超过80%。“进博会‘朋友圈’不断扩容，彰显了这一开放平台对企业的超强磁力。”世界500强企业强生公司的全球资深副总裁、中国区主席宋为群说。

进博会热度攀升，全球展商争相赶赴东方之约，看重的是展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场的宝贵舞台。“疫情之下，进博会这场来自中国的经贸盛会显得弥足珍贵，”进博会“四届老友”、新西兰纽仕兰乳业全球研发总经理胡尔克说。进博会质量更优、水平更高，世界各国高度评价东方盛会，看到的是进博会为低迷世界经济提供动力之源。“世界比以往任何时候都需要增加进口来源，”联合国贸易和发展会议秘书长基图伊说，进博会一定能为推动世界经济复苏作出积极贡献。

博——四年扩大开放，进博会覆盖范围越来越广，国别结构越来越好，博大胸怀助力世界包容普惠发展。

博大胸怀、博采众长是进博会的天然基因。一展汇天下，来自全球的商品，既有发达国家的铣床、机器人，也有最不发达国家的芝麻、蜂蜜；一览惠世界，既让跨国企业在这里扩大“朋友圈”、打造“生态圈”，也让小企业嵌入全球价值链、迎来发展新机遇。本届进博会，更多“一带一路”国家、中东欧国家和最不发达国家参展，组团参展的境外中小企业数进一步增加。德国汉高公司大中华区总裁荣杰说：“进博会是促进包容互惠、机遇共享的开放交流平台。”赞比亚私营部门发展协会主席多迪亚说，进博会“不仅帮助非洲国家向世界展示本国产品，也有助于我们了解和学习世界先进技术与发展理念”。

进博会，从来不是中国的独唱，而是各国的合唱。面对经济全球化遭遇逆风和回头浪，中国坚定站在“历史正确的一边”“人类进步的一边”，做开放合作大潮里的中流砥柱，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让各国人民共享发展成果。从建设开放新高地，到促进外贸创新发展，从持续优化营商环境，到深化双边、多边、区域合作……中国在进博会上作出的郑重承诺，彰显与世界共享发展机遇的博大胸怀，推动建设开放型世界经济的责任担当，致力于打造开放合作、团结共赢的世界美好未来。

慧——四年开拓创新，进博会科技越来越“新”，底色越来越“绿”，智慧共享加快世界新旧动能转换。

在进博会，可以感受世界创新源泉充分涌动。往届明星展品乒乓球机器人、“会飞的汽车”、6恒气候站，以及即将亮相本届进博会的骨科手术机器人、零碳工厂和氢能源赛车等，新产品、新技术、新产业、新业态、新模式在进博会集中亮相，描绘了更加智能、更加智慧的未来图景。

在进博会，可以感受中国孕育巨大创新潜力。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。借助“世界市场”巨大能量，“展品变商品”“进博同款”产品落地跑出加速度。中国贯彻新发展理念，构建新发展格局，迈向碳达峰和碳中和目标，也借助“世界市场”的巨大能量，转化成全球范围的高质量需求，激发源源不断的创新潜能。第四次参加进博会的跨国企业施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说，中国的“双碳”目标展现了大国担当，“中国产业正显现出绿色低碳和产业升级两大趋势，这给施耐德电气在中国发展提供了新空间”。

把全球市场的蛋糕做大，把全球共享的机制做实，把全球合作的方式做活。未来几天，来自全球的商家再次聚首黄浦江畔，感受进博会的“劲、博、慧”。在这里，世界越发看懂一个开放、包容、创新的中国；在这里，中国深度拥抱世界，共创一个发展、繁荣、美好的未来！

(责编：崔越、燕勐)