新华社联合国11月3日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽3日在安理会波黑问题公开会上说，中方呼吁国际社会采取公正、平衡、审慎态度，充分听取各方意见，避免给波黑问题强加外部方案。

耿爽说，一段时间以来，波黑局势面临的挑战增多，选举法改革困难重重，新政府组建推进乏力，各方围绕国家治理模式矛盾上升。中方认为，波黑面临的问题，归根结底需要由波黑人民来解决。中方鼓励波黑各方以国家和人民利益为重，加强对话协商，照顾彼此关切，全面、准确落实《代顿和平协议》，在国家宪法框架内妥善解决有关分歧，推进国家建设，实现民族和解。

耿爽表示，关于高级代表问题，当前波黑各方对高级代表制度存在不同看法。中方重申，根据《代顿和平协议》规定，安理会在高级代表任命过程中的作用不可否认，并早已形成惯例，应该得到尊重。高级代表制度及其“波恩权力”是特殊时期的特殊安排。国际社会应当以适应形势发展的方式向波黑提供帮助。

耿爽说，中方愿同国际社会一道，继续为推动波黑民族和解，帮助波黑实现持久稳定发展，维护波黑和西巴尔干地区的和平稳定作出贡献。

根据1995年签署的《代顿和平协议》，波黑由两个自治实体组成，即穆克联邦和塞族共和国。穆克联邦主要人口为波什尼亚克族和克罗地亚族，塞族共和国主要由塞尔维亚族组成。

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