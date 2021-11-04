新华社巴黎11月3日电（记者陈晨 邢建桥）中国常驻联合国教科文组织代表团3日晚在法国巴黎举行招待会，庆祝中华人民共和国恢复在联合国教科文组织合法席位50周年。

联合国教科文组织第40届大会主席阿尔泰·坚吉泽尔、执行局主席莫库伊及部分国家常驻教科文组织大使和官员等60余人到现场参加了庆祝活动。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨进在致辞中表示，50年前，中华人民共和国恢复在联合国教科文组织合法席位，是该组织历史上的里程碑事件，增强了该组织的代表性和权威性，并开启了中国与教科文组织合作的新篇章。中国始终以实际行动支持教科文组织事业，推动实现联合国千年发展目标和2030年可持续发展议程目标。

坚吉泽尔表示，中国所取得的成就是一个历史性突破，对整个世界有着深刻而强烈的影响。我们需要中国的支持来有效地应对全球当前面临的挑战。

莫库伊强调，国际社会有目共睹中国与联合国、中国与教科文组织在众多领域开展的密切和有效合作。在全球化和后疫情时代背景下，促进多边主义的必要性怎么强调都不过分。

联合国教科文组织总干事阿祖莱特别代表、非洲优先项目与外联助理总干事菲尔曼·马多克致辞说，中国积极支持和参与教科文组织在各个领域的各种活动，是教科文组织的一个特殊和高度重视的合作伙伴。中国在支持女童和妇女教育、促进和保护世界文化遗产、加强南南合作等方面扮演重要角色，教科文组织对此表示感激。

联合国教科文组织于1946年11月正式成立，总部设在法国巴黎，其宗旨是通过教育、科学和文化促进各国间合作，对和平和安全作出贡献。中国是联合国教科文组织的创始国之一，1971年中华人民共和国恢复在该组织的合法席位。

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