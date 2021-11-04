新华社贝鲁特11月3日电（记者刘宗亚）黎巴嫩外交部长哈比卜3日发表声明，呼吁通过对话解决该国与沙特阿拉伯等国之间的外交风波。

哈比卜当天向黎巴嫩总统奥恩报告了为解决近期外交争端所做的努力，随后发表声明说，奥恩强调黎巴嫩必须与沙特等海湾国家以及其他阿拉伯国家建立最佳关系。

哈比卜说，黎巴嫩和沙特等兄弟国家之间无论发生什么问题，都必须秉持真诚的兄弟情谊，通过对话加以解决。

他表示，为了阿拉伯共同利益，黎巴嫩和沙特的外交争端必须结束，裂痕必须弥补，因为这是不代表国家的个人评论造成的，不是黎政府造成的。

哈比卜与奥恩会晤前数小时，沙特《乌卡兹报》在社交媒体上发布了据称是哈比卜对黎记者的谈话。在这段即兴讲话录音中，哈比卜极力淡化海湾国家对黎巴嫩的财政支持，并表示如果让引发风波的黎新闻部长库尔达希辞职，沙特会变本加厉，提出更多要求。

卡塔尔半岛电视台10月26日在一档节目中播放了一段库尔达希先前有关也门局势的言论。库尔达希在接受采访时尚未被任命为黎新闻部长。当时作为黎著名主持人的库尔达希说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，他们在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。此事引发沙特等海湾国家强烈抗议，沙特、巴林、科威特等国纷纷召回驻黎大使，并要求黎大使限期离境。

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