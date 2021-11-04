新华社北京11月3日电 综述：助力金砖合作 推动构建人类命运共同体——记2021金砖国家治国理政研讨会

新华社记者倪红梅 王宾

2021金砖国家治国理政研讨会2日至3日在北京举行，围绕“凝聚共识，强化信心，助力命运与共的金砖合作”这一主题，来自金砖五国的150余名代表以线上线下相结合方式深入交流治国理政经验。与会代表认为，金砖国家应进一步加强合作，践行真正的多边主义，共同推动构建人类命运共同体。

中国外文局局长杜占元在开幕致辞中说，作为国际舞台上一支不可忽视的重要力量，金砖国家应在践行真正的多边主义上展现担当作为，秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，共同反对少数国家的制裁、封堵、脱钩等错误做法，推动全球治理更具包容性、代表性和参与性，推动经济全球化迈向公正合理的新阶段，促进全世界和平进步和繁荣发展。

印度社会科学研究院院长阿什·罗伊通过视频发表致辞说，金砖国家必须集体行动，共同创造未来，必须通过合作来解决问题。

巴西参议院外交和国防委员会主席卡蒂娅·阿布雷乌说，金砖国家的团结至关重要。她表示，将继续努力推动金砖国家一体化议程，努力完善治理体系，在后疫情时代为金砖国家以及所有新兴国家扩大经济增长成果作出贡献。

《俄罗斯报》总编辑弗拉迪斯拉夫·弗罗宁说，金砖国家正同心协力推动构建相互尊重、公平正义和互利共赢的新型国际秩序，推动构建人类命运共同体。金砖五国开辟了一条相互尊重、共同进步的新路径。这一切都体现了金砖精神。

南非国家政府学院院长布萨尼·恩卡韦尼说，中国成功解决了绝对贫困问题，其他金砖国家非常希望向中国学习这方面经验。金砖国家之间的合作非常宝贵，不仅为南非，而且为整个非洲带来很大利益。

在分论坛研讨中，与会专家围绕“筑牢金砖机制，深化多边主义国际共识”“增进民生福祉，促进各国共同发展繁荣”“弘扬共同价值，推动金砖合作行稳致远”3个议题，展开了务实且富有成效的交流。

巴西圣保罗大学金砖研究中心研究员葆拉·布埃诺表示，新冠疫情加剧了经济增长不平等，贫穷的人更有可能受到气候变化的不良影响，生物多样性的丧失会对人类健康产生重大的直接影响，金砖国家应致力于营造健康环境和保护生物多样性，不断改善人民福祉。

印度国际大学中国学院院长阿维吉特·班纳吉说，金砖国家促进了全球的可持续发展，它为讨论全球议题提供了一个包容性平台，帮助我们找到一个共赢的解决方案。当前国际形势正在经历深刻复杂的变化，在这种背景下需要加强金砖国家之间的合作，包括政府、学术机构、经贸和人文层面的合作。

俄罗斯科学院远东所俄中关系研究与预测中心副主任弗拉基米尔·彼得洛夫斯基表示，金砖国家面临的任务是适应不断变化的世界，推动继续加强国际关系中的多边主义，建立一个更公平的经济秩序。

南非经济学家、浙江大学客座教授加亚·乔西认为，金砖国家应以“一带一路”倡议、金砖机制、中非合作等多边方式加强有效治理，并通过金融科技行业和前沿创新来促进所有国家的共同发展和繁荣。

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