新华社北京11月4日电（记者戴小河）记者从中国石化获悉，公司4日与美国维吉液化天然气公司（Venture Global LNG）共同签署了为期20年、400万吨/年的液化天然气（LNG）长期购销协议。

这是迄今为止中美双方签订的规模最大的LNG长约协议。维吉液化天然气公司将通过其位于路易斯安那州的普拉克明斯郡项目，向中国石化供应LNG长约资源。

此外，中国石化旗下的联合石化还将从维吉液化天然气公司Calcasieu Pass项目购买总计380万吨的LNG资源。

中国石化总裁马永生告诉新华社记者，此次与维吉公司签署一揽子LNG购销协议，体现了两家公司助力全球能源转型的高度共识，对于推进“双碳”目标实现具有重大意义。

维吉液化天然气公司首席执行官迈克·萨贝尔表示，维吉公司很高兴与中国石化合作，这一合作有利于为中国提供低成本、可靠和安全的清洁能源，助力中国的能源转型。

维吉液化天然气公司是美国墨西哥湾地区重要的LNG供应商，致力于利用北美丰富的天然气资源，为世界提供清洁、经济的LNG资源。

(责编：崔越、燕勐)