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哥伦比亚咖啡期待亮相进博会

2021年11月04日11:27 | 来源：新华网
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　　新华社哥伦比亚麦德林11月3日电　通讯：哥伦比亚咖啡期待亮相进博会

　　新华社记者高春雨

　　10月下旬，哥伦比亚西北部安蒂奥基亚省西部的农民又迎来了咖啡采摘季。在云雾缭绕的种植园里，红彤彤的咖啡果饱满圆润，富有光泽。这里手工采摘出产的咖啡果，经过一系列加工，其成品将亮相第四届中国国际进口博览会，与中国消费者见面。

　　这里的咖啡产品曾于去年首次试水进博会。“2020年参加进博会时，我们发现了一些商机和潜在客户，但随后意识到我们当时的咖啡产品没法满足他们的要求。”考卡河岸精品咖啡协会副主席卡德纳斯告诉新华社记者。

　　为满足中国市场对咖啡数量和质量与日俱增的需求，当地农民和企业家群策群力，考卡河岸精品咖啡协会应运而生。

　　本届进博会上，来自考卡河岸精品咖啡协会下属种植园的7个品牌将出现在巴萨尔贸易公司展台上，为咖啡爱好者提供多种产品。卡德纳斯表示，开拓中国市场有利于让更多中国消费者了解哥伦比亚咖啡，也会直接或间接帮助当地近600个小规模咖啡种植家庭改善经济水平。

　　来自圣菲-德安蒂奥基亚的咖啡农拉约斯说，非常高兴中国消费者能通过进博会了解到他的咖啡品牌。“既然我们能把咖啡推广到别的国家，那我们也可以把它带到中国市场，进博会是一个很好的机会。”

　　巴萨尔公司联合创始人巴什图介绍，自首次参展以来，公司便一直“研究中国消费者喜欢什么口味，想要什么样的产品包装”等等。连续参展让企业推介的哥伦比亚农产品种类不断增加，咖啡、巧克力、果干、蜜饯等特色食品吸引了越来越多中国消费者目光。

　　哥伦比亚是世界第一大水洗阿拉比卡咖啡生产国。据哥伦比亚国家咖啡生产者协会统计，该国2020年咖啡产量仅次于巴西和越南。咖啡在安蒂奥基亚等多个省份广泛种植。

　　作为重要出口农产品，咖啡孕育了一批优秀的哥伦比亚企业，哥氏咖啡便是其中之一。每到咖啡收获季，来自全国各产区的咖啡豆运至这家公司位于麦德林的工厂，经过质检、清洗、烘焙等基本流程，再根据不同产品需求进入各自生产线加工，之后销往多个国家。

　　在参加第二届进博会后，哥氏咖啡今年再次参展，希望借此机会将更多优质咖啡和巧克力产品提供给中国消费者。在哥氏咖啡国际业务经理戈麦斯看来，进博会不仅“是向中国市场继续推介（哥伦比亚）咖啡豆和咖啡粉的一个重要平台”，还可助力企业在中国寻找商业合作伙伴，尝试新的合作模式。

　　戈麦斯说，咖啡消费在中国日益增长，中国消费者对咖啡品质要求也越来越高，哥氏咖啡在本届进博会上将展示旗下高端品牌。中国市场发展稳健，潜力很大，而拓展这一市场对哥伦比亚咖啡企业“撬动亚洲市场”意义重大。

(责编：崔越、燕勐)

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