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气变大会中国企业馆开幕 出席者呼吁企业助力碳中和

2021年11月04日11:27 | 来源：新华网
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　　新华社英国格拉斯哥11月3日电（记者张代蕾 金晶）《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）中国企业馆2日下午开幕。该活动出席者表示，在实现碳中和目标方面，企业需扮演重要角色，承担应尽之责。

　　美国前副总统戈尔在发言中强调，企业和投资者是实现碳中和目标的主要参与者，为实现全球市场的可持续发展，企业与投资者发挥着关键作用。

　　中国企业家代表、万科公益基金会理事长王石对新华社记者说，中国企业在国家经济发展中扮演重要角色，可助力国家实现碳中和目标。在国家经济发展转型过程中，中国部分企业在可再生能源技术的开发与应用上发挥了先锋作用。与此同时一些能源、交通和制造企业依然面临挑战，需要化挑战为机遇，加速调整以实现绿色转型。

　　气候专家、COP26组委会代表等人士在发言时呼吁全球企业为应对气候变化作出应有贡献。可持续建筑、绿色金融、气候基金、志愿行动等领域多家组织的代表就气候行动如何助力可持续发展，以及利益相关方为此怎样合作与创新等话题展开讨论。

　　据介绍，COP26中国企业馆在本次大会期间将举办超过30场边会活动，建筑、能源、金融、工业、交通、互联网、零售等领域的中国企业将以现场或线上方式参加这些活动。

　　COP26于10月31日在英国格拉斯哥开幕。本届大会是《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，国际社会普遍期待各方尤其是发达国家能真正落实减排承诺，共同行动以有效应对气候变化带来的危机和挑战。

(责编：崔越、燕勐)

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