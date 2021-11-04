人民网格拉斯哥11月3日电 （余颖）气候韧性基础设施融资研讨会、全球青年零碳未来峰会、商业可持续系列报告及新书发布会……自11月2日起，30余场活动将在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上的中国企业馆推出。

此次COP大会上的中国企业馆由万科公益基金会以及大道应对气候变化促进中心（C Team）在主会场蓝区设立。中国企业馆将举办超过30场边会活动，丰富密集的气候议题内容将为现场与会者和线上观众带来一场交流的盛宴。

2日下午的开幕仪式上，中国气候变化事务特使解振华，中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民莅临中国企业馆，与到场嘉宾和听众热切交流。美国气候现实项目创始人、前副总统戈尔在开幕致辞中强调，商业企业和投资者是实现净零目标的主要参与者，企业和投资不仅起着关键作用，而且已经在帮助重启全球市场向可持续发展的深刻转变。清洁太阳能、风能、电动汽车以及数百个新能源产品，正以惊人的速度和越来越低的成本，推动全球市场向可持续发展转移，这将从根本上重塑全球经济。

万科集团创始人、万科公益基金会理事长王石表示，今年在新冠疫情背景下，参加中国企业馆边会现场+线上的中国企业涵盖碳减排领域几乎所有行业，包括建筑、能源、金融、工业、交通、互联网、零售、时尚、碳管理等，接下来中国企业气候行动（CBCA）将要发布的联合倡议将代表超过百万的参与者。此外，联席主席思琳·赫尔维贾博士、COP26组委会气候领袖组代表罗马里奥·费尔南德斯等重量级嘉宾到场并致辞。

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