人民网格拉斯哥11月3日电 （余颖）英国当地时间3日上午，一场题为“金融支持气候行动——中国倡议与国际合作”研讨会在英国格拉斯哥以线上线下相结合的方式举办。本次研讨会由中国金融学会绿色金融专业委员会与北京绿色金融与可持续发展研究院在第二十六届联合国气候变化大会（COP26）期间联合举办，多名重量级中外嘉宾参会致辞。

GIP助力“一带一路”地区绿色发展

中国绿金委主任、北京绿金院院长马骏在致辞中介绍，中国已经拥有全球最大的绿色信贷市场和全球第二大绿色债券市场。中国正在以碳中和为目标完善绿色金融体系，包括建立与碳中和目标一致的绿色金融标准、可持续相关信息的披露要求、支持低碳和转型活动的激励机制，以及更为丰富的绿色金融产品体系。在国际合作方面，中国与美国担任共同主席的G20可持续金融工作组已经完成了G20可持续金融路线图，并于近日正式发布。中国与欧盟牵头的IPSF可持续金融标准工作组即将发布《可持续金融共同分类目录（CGT）》（气候减缓部分）的征求意见稿。

本次研讨会上，GIP的多家成员机构介绍了绿色发展战略、国际合作进展及成果，以及落实碳中和战略的新举措。GIP中亚办公室主席、巴基斯坦央行前行长Yaseen Anwar在演讲中指出，气候风险是当今全球的首要议程，GIP可以发挥重要的协调作用，促进金融体系更好支持全球绿色低碳发展。通过GIP这一重要的国际合作平台，金融机构可以为众多发展中国家提供负责任的融资支持，助力建立服务于“一带一路”国家和地区的绿色金融生态系统，改善相关国家获取绿色资本的能力，并支持其实现碳减排目标。

绿色与可持续金融大有可为

随着越来越多国家宣布碳中和目标，如何将承诺变为行动成为各方关注的焦点，这既需要减少和逐步退出高碳投资，也需要进一步加大绿色投资力度。

中国银行董事长刘连舸在主旨演讲中表示，中国金融机构在支持减碳方面发挥了领导力，并积极利用自身资源参与应对气候变化的国际合作。中国银行大力支持绿色产业，加强棕色信贷管控，从2021年第四季度开始，除已签约项目外，不再向中国境外的新建煤炭开采和新建煤电项目提供融资。中国银行将积极融入国际合作，支持“一带一路”绿色投资原则等倡议，积极参与海外绿色融资项目，不断推出更多符合全球标准的绿色金融产品。

在共同应对气候变化过程中，绿色与可持续金融已经得到各方认可，并成为国际合作的共同语言。中金公司首席执行官黄朝晖表示，中金公司将继续大力支持包括绿色债券和绿色股权在内的各种绿色融资工具，并可通过采纳绿色金融共同标准等方式，发行跨境绿色金融产品。他特别提到，中金公司将积极推动和参与《IPSF可持续金融共同分类目录》在中欧跨境绿色资产交易中的具体实践。

中国工商银行首席经济学家周月秋在发言中指出，要发挥绿色金融在达成减排目标、建设市场机制、深化全球合作等方面助力全球气候变化的重要作用。作为全球系统重要性商业银行，工商银行大力推动绿色金融发展，在治理架构、绿色贷款规模、绿色融资产品创新等方面，处于领头雁位置，绿色转型成效显著。

研讨会共吸引线上和线下近百人参加，邀请了来自中国银行伦敦分行、农业银行、渣打银行、东方汇理银行、平安集团、汇丰银行、联合国环境署、APEC绿色供应链合作网络、伦敦证券交易所的多位专家就“金融支持碳中和的国际合作”等议题展开圆桌讨论。与会专家从金融支持高碳行业转型所面临的机遇和挑战、金融机构碳中和目标、生物多样性融资、环境信息披露及相关国际合作等方面阐述了各自的见解和经验。

(责编：艾雯、常红)