人民网约翰内斯堡11月3日电 （记者王磊）当地时间11月2日，由南非国家旅游部主办，南京财经大学南非孔子课堂承办的2021年“中文+南非导游”培训在南非阿哈科帕农酒店及会议中心继续举行。

南京财经大学工商管理学院旅游系讲师熊佳博士应邀提供主题为“中国赴南非游客的供需分析”的讲座，中南两国学员在线上进行了互动交流。讲座由南京财经大学新闻学院教授、南非孔子课堂中方院长戴文红老师主持。

讲座中，熊佳介绍了中国出境旅游发展概况、中国公民非洲旅游概况以及中国公民赴南非旅游概况，用大量数据阐明随着中南两国全面战略合作的加强，越来越多的中国游客前往南非旅游观光，而中国旅游市场亦值得南非给予更多重视和关注。

熊佳还分享了国内旅游学者最新的研究成果：中国潜在游客和实际游客对于南非旅游目的地形象的感知均较为正面和积极，并且有意向出游或者再次出游南非。

为了帮助南非导游更好地了解中国游客，熊佳专门介绍了中国出境游者最为突出、最有辨识度的行为偏好，并建议旅游服务进一步聚焦于中国出境旅游的主力军年轻的中产阶级。

讲座后，南非导游学员和南财学子热烈讨论，积极互动。中国学生好奇南非的美食、节庆活动，想知道更多去南非旅游的小帖士，更想了解南非人民如何看待中国游客。南非导游认真作答，并表示欢迎大家在疫情后到南非旅游，同时表达了对中南两国在更多旅游领域拓展合作的强烈愿望。

据悉，自2016年以来，南京财经大学南非孔子课堂每年都会承办南非国家旅游部导游处组织、为期6周的导游汉语培训项目。该项目对南非导游学员进行语言和文化培训，注重课堂教学与实践教学相结合、汉语言与中国文化相结合，为导游们未来的职业发展奠定了坚实的基础，成为推广国际中文教育的亮点项目。南非孔子课堂也一直致力于建立南京财经大学与南非各界的交流和联系，为南财师生国际化能力发展提供平台。

9月27日至11月6日，由南非国家旅游部主办，南京财经大学南非孔子课堂承办的2021年“中文+南非导游”培训将在南非阿哈科帕农酒店及会议中心举行。

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