叶烛

据美国军事网站The Drive 10月22日报道，在南海发生事故的“康涅狄格”号核潜艇已在受损后“艰难返回”美国在关岛的军事基地，进行事故调查和损伤评估。至于一些引发地区严重关切的问题，比如它撞击了什么物体？事件是否导致核泄漏，对环境有何影响？20多天过去了，美国海军仍然三缄其口。

世人只知道，10月2日发生撞击事故，5天后美国才发布了语焉不详的声明。这一美国仅有3艘的海狼型攻击潜艇，悄悄潜入距离其本土8000英里以外的南海，其使命是什么？来过多少次？美方拖延隐瞒事故情况，遮遮掩掩引导舆论；一向喜欢追根问底的美国媒体，却对此次事件的相关地区人民的安全权、知情权视而不见。

美国在南海搞“军事化”，制造地区局势紧张，由来已久。近些年，美军的战舰和潜艇打着“自由航行”的名义，在南海多次与各类物体或民用船只发生碰撞。出了事故也不敢说明原因的潜艇、军机活动，究竟有什么不可告人的目的？

美国在南海搞地缘政治博弈，损害地区安全和平，变本加厉。9月15日，美英澳建立三边安全伙伴关系，英美两国将帮助澳大利亚建造核潜艇。这一危害地区安全的举动，遭到多国谴责。印尼当局获悉此事之后，直接取消了澳大利亚总理莫里森的访问计划。在日前举行的第七十六届联合国大会裁军与国际安全委员会一般性辩论上，斯里兰卡等多国代表表示，三边关系是冷战思维回潮。马来西亚代表表示，美英向澳提供包含核技术的战略运载系统，将加剧军备竞赛势头。

浩瀚的南海，热爱和平的地区人民正在努力建设繁荣祥和的家园。1985年，《南太平洋无核区条约》签订，反映了地区国家和人民要求维护和平安全、反对核军备竞赛和核战争的共同愿望。菲律宾总统府发言人哈利·洛克此前就美英澳核潜艇条约表示，“大多数东盟国家都担心两件事，一是冲突恶化，二是该地区出现军备竞赛。”美国核潜艇、侦察机在南海自由出入，又帮助无核国澳大利亚建造核潜艇，其种种作为无视地区人民追求和平安宁的努力，已经成为地区核安全的最大风险源。

美方从不反思自己在南太岛国倾倒核废料的历史劣迹，也从不为曾因自己挑动地区混乱、发动战争而逝去的数百万生命哀悼。美国一边对其它国家开发铀浓缩技术予以单边制裁，一边允许澳大利亚获得作为核潜艇燃料的高浓缩铀，“双标”做法将严重冲击国际核不扩散体系，对解决伊核、朝核问题带来长远消极影响。作为世界上最大的拥核国，美国以利己之心危及天下，已成为国际核安全最大风险源。

10月26日，中国媒体《环球时报》发起联署活动，要求美军公布南海核潜艇撞击事件真相，目前已经有20多万人参与联署。美方必须正视南海地区人民的要求，担当大国责任，给国际社会一个应有的交代。

(责编：崔越、常红)