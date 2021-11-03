新华社曼谷11月3日电 专访：为企业拓展中国市场提供绝佳机会 进博会助推世界经济复苏——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者王亚光 郭鑫惠

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者专访时表示，即将举行的第四届中国国际进口博览会将为企业打开或拓展中国市场提供绝佳机会，并将助推世界经济复苏。

蔡伟才表示，进博会旨在吸引更多海外商品和服务进入中国市场。在新冠疫情影响下，各国经济都受到冲击，在恢复经济的诸多举措中，促进贸易是最快也最有效的方法之一，“中国在推动世界经济复苏方面正发挥非常重要的作用”。

他说，中国举办进博会的时机很好，“我们正需要这样一次大型展会来推动经济复苏”。

蔡伟才认为，泰国十分重视中国市场，对于泰国参展企业来说，进博会可以帮助他们更好了解中国市场，“不需要经过中间商，直接跟目标客户沟通，给企业提供了极大便利”。

他说，尽管受到疫情影响，但近年持续有很多泰国企业参加进博会，促进了泰国产品向中国出口。

蔡伟才说，开泰银行今年也参加进博会。“2018年我们想参加首届进博会，但因为注册时间较晚，没有预订到展位。第二年，我们提前半年就开始准备了。”他说。

开泰银行成立于1945年，于2017年正式进入中国市场。“开泰银行可以助力中国市场和东盟市场的联通，帮助双边企业拓展业务，这是我们的竞争力所在。”蔡伟才说。

除了发展传统银行业，开泰银行还关注中国电子商务等领域的发展。蔡伟才说：“中国市场环境公平，企业要在竞争中胜出必然要有自己的优势，我对开泰银行在中国市场的发展有信心。”

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