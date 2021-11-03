新华社北京11月3日电（记者朱超、孙楠）外交部发言人汪文斌3日在例行记者会上答问时表示，发达国家应加大力度、提高质量兑现向发展中国家相关气候出资承诺，为应对气候变化和全球气候治理作出应有贡献。

汪文斌表示，发达国家是全球气候变化和历史碳排放的主要责任方。向发展中国家提供资金，帮助他们更好应对气候变化，既是发达国家不可推卸的道义责任，也是其在《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》下必须履行的国际义务。上周举办的二十国集团领导人第十六次峰会通过了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》，忆及并重申发达国家承诺2020年前每年动员1000亿美元并延续至2025年，以解决发展中国家的需要，强调尽早完全兑现该目标的重要性。

“资金是解决气候变化问题的关键，发达国家兑现资金承诺是发展中国家的重要关切。”汪文斌说，在哥本哈根和坎昆会议上，发达国家承诺到2020年每年共同调动1000亿美元资金。《巴黎协定》要求发达国家继续带头为发展中国家动员气候资金。

“然而十多年来，发达国家从未能真正兑现这一承诺。”汪文斌指出，近期国际知名智库报告显示，发达国家每年提供的气候出资不仅总额不“达标”，而且存在“掺水”“凑数”等问题，一些国家甚至试图把私营领域绿色投资和与气变无关的传统基建项目也列入官方的“气候出资”，实际提供的有效资金远低于官方通报数据。特别是美国仅完成应尽份额的不足20％，澳大利亚、加拿大等国不足一半。

汪文斌表示，中国高度重视应对气候变化。作为最大的发展中国家，中国克服自身经济、社会等方面困难，坚定走绿色低碳发展道路，实施积极应对气候变化国家战略，不断提高应对气候变化力度，强化自主贡献目标，加快构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，实施减污降碳协同治理，积极探索低碳发展新模式，为推动全球气候治理、应对气候变化作出了实实在在的贡献。

他说，中国近年来累计安排约11亿元人民币用于开展应对气候变化南南合作，向近40个国家赠送节能和新能源产品、设备，帮助有关国家发射气象卫星，为120个发展中国家培训了近1500名应对气候变化领域的官员和技术人员，在气候变化南南合作框架下为其他发展中国家提供力所能及的帮助和支持。

汪文斌说，面对气候变化这一全人类共同挑战和全球气候治理前所未有的困难，国际社会应当勇于担当，勠力同心，共谋人与自然和谐共生之道。“《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会正在举办，发达国家应切实展现出应对气候变化的真正诚意，加大力度、提高质量兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候出资的承诺，为应对气候变化和全球气候治理作出应有贡献。”

(责编：崔译戈、杨牧)