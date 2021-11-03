新华社北京11月3日电（记者孙楠、朱超）外交部发言人汪文斌3日表示，中方将秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，同国际奥委会和各国一道，展现“更团结”的奥林匹克精神，举办一届给世界留下深刻印象和美好回忆的奥运盛会。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到国际奥委会官网近日引述了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》支持北京冬奥会的内容，国际奥委会主席巴赫表示，“欢迎并感谢二十国集团领导人对北京冬奥会的认可和支持”。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，北京冬奥会是各国运动员的盛会，也是人类团结和友谊的象征。近一个时期，国际奥委会和多个国家纷纷表达对北京冬奥会的祝福和支持。

他介绍， 国际奥委会、国际单项体育联合会以及各国参赛运动员对北京冬奥会国际测试赛组织工作和比赛场馆给予高度评价。奥地利、法国、塞浦路斯、芬兰、希腊、匈牙利、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、俄罗斯、白俄罗斯等多国政要、奥委会官员表示支持并将积极参加北京冬奥会。中国—太平洋岛国外长会发表联合声明，支持北京冬奥会。

“中方将继续秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，同国际奥委会和各国一道，展现‘更团结’的奥林匹克精神，举办一届给世界留下深刻印象和美好回忆的奥运盛会，为冬奥运动的普及推广和国际奥林匹克事业作出新的贡献。”汪文斌说。

(责编：崔译戈、杨牧)