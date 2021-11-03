人民网曼谷11月3日电 （记者孙广勇）11月2日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院第十五届理事会暨广西民族大学第六届孔子学院联席会议成功在线上召开。

此次会议由广西民族大学及分别与泰国玛哈沙拉坎大学、老挝国立大学、印度尼西亚丹戎布拉大学共建的三所孔院共同主办。广西民族大学校长谢尚果、玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东副等作为中方理事参会，玛哈沙拉坎大学校长巴育·希维莱等作为泰方理事参会。老挝国立大学和印度尼西亚丹戎布拉大学的孔子学院理事代表与会。

在玛哈沙拉坎大学孔子学院第十五届理事会上，中方理事长广西民族大学校长谢尚果教授首先致辞。谢尚果表示，在过去的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中泰双方守望相助，共克时艰，续写了两校的友谊篇章，诠释了“中泰一家亲”的深厚情谊。面对疫情带来的各种困难和挑战，玛哈沙拉坎大学孔子学院的全体师生勠力同心，坚守岗位，整合资源，实现停课不停学；以中泰文化交流为媒，搭建了民心相通的平台，在加强汉语教学，加强中泰文化交流方面取得了不俗成绩。

泰方理事长玛哈沙拉坎大学校长巴育·希维莱副教授代表泰方理事致辞。他对广西民族大学在疫情期间给予玛哈沙拉坎大学的各项援助、泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院孔子学院中泰双方教职员工的辛勤耕耘和奉献表示感谢。巴育·希维莱指出，今年是玛哈沙拉坎大学孔子学院成立15周年，站在新的历史起点，相信在两校理事会共同努力和各方的大力支持下，玛哈沙拉坎大学孔子学院一定能够取得更大的进步。

随后，理事会审议并通过了玛哈沙拉坎大学孔子学院新一届理事会成员名单，玛哈沙拉坎大学孔子学院2020年工作总结及项目经费决算报告、2021年工作计划和项目经费预算以及《玛哈沙拉坎大学孔子学院2021-2025年发展规划思路与设想》。

广西民族大学第六届孔子学院联席会以“推动疫情背景下孔子学院发展”为主题，共同探讨孔子学院下一步的发展思路。泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院理事会成员同广西民族大学、老挝国立大学孔子学院、印度尼西亚丹戎布拉大学孔子学院的理事会成员出席会议，并就建立四方线上国际会议机制等议题进行了全面而深入的讨论，并商定了2022年度孔子学院理事会及联席会议的举办时间和地点。

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