人民网北京11月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台央视记者：《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会主席阿洛克·夏尔马发布了《气候出资交付计划》，进一步重申发达国家每年须向发展中国家提供1000亿美元的气候出资目标。但这一目标在过去十多年中从未实现。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：发达国家是全球气候变化和历史碳排放的主要责任方。向发展中国家提供资金，帮助他们更好应对气候变化，既是发达国家不可推卸的道义责任，也是其在《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》下必须履行的国际义务。上周举办的二十国集团领导人第十六次峰会通过了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》，忆及并重申发达国家承诺2020年前每年动员1000亿美元并延及2025年，以解决发展中国家的需要，强调尽早完全兑现该目标的重要性。

资金是解决气候变化问题的关键，发达国家兑现资金承诺是发展中国家的重要关切。在哥本哈根和坎昆会议上，发达国家承诺到2020年每年共同调动1000亿美元资金。《巴黎协定》要求发达国家继续带头为发展中国家动员气候资金。然而十多年来，发达国家从未能真正兑现这一承诺。近期国际知名智库报告显示，发达国家每年提供的气候出资不仅总额不“达标”，而且存在“掺水”、“凑数”等问题。一些国家甚至试图把私营领域绿色投资和与气变无关的传统基建项目也列入官方的“气候出资”，实际提供的有效资金远低于官方通报数据。特别是美国仅完成应尽份额的不足20%，澳大利亚、加拿大等国不足一半。

中国高度重视应对气候变化。作为最大的发展中国家，中国克服自身经济、社会等方面困难，坚定走绿色低碳发展道路，实施积极应对气候变化国家战略，不断提高应对气候变化力度，强化自主贡献目标，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系，实施减污降碳协同治理，积极探索低碳发展新模式，为推动全球气候治理、应对气候变化作出了实实在在的贡献。同时，中国近年来累计安排约11亿元人民币用于开展应对气候变化南南合作，向近40个国家赠送节能和新能源产品与设备，帮助有关国家发射气象卫星，为120个发展中国家培训了近1500名应对气候变化领域的官员和技术人员，在气候变化南南合作框架下为其他发展中国家提供力所能及的帮助和支持。

面对气候变化这一全人类共同挑战和全球气候治理前所未有的困难，国际社会应当勇于担当，勠力同心，共谋人与自然和谐共生之道。《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会正在举办，发达国家应切实展现出应对气候变化的真正诚意，加大力度、提高质量，兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候出资的承诺，为应对气候变化和全球气候治理作出应有贡献。

澳亚卫视记者：美国总统拜登在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会期间，为上届美国政府退出《巴黎协定》而致歉，并称退出协定导致美国处于不利地位。拜登总统同时呼吁，各方要对全球气候变化采取有力行动，其他主要经济体也应履行各自承诺。中方对此有何评论？

汪文斌：美国作为最大的温室气体累积排放国，应当正视自身历史责任，保持政策连贯性，展现更大的雄心和行动，率先承担大幅减排义务，同时在资金、技术、能力建设等方面切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。口号代替不了行动。我们希望美方尽快出台有关2030年前温室气体排放量减半的具体实施方案和路线图，并确保美未来的气候政策不再出现倒退和反复。

法新社记者：拜登总统在出席《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会期间称，中方在应对全球气变问题上“一走了之”是“很大的问题”。中方对此有何回应？

汪文斌：应对气候变化，需要的是切实行动，而不是空洞的语言。中国应对气候变化的行动是实实在在的。中国平均每天新增造林面积约12000公顷，平均每天新增光伏装机约9万千瓦。当前，中国正在开工建设一批总规模近3000万千瓦的大型风电光伏项目。

以实则治，行胜于言。中美曾共同努力促成《巴黎协定》，却因为美国放弃，影响了全球气候治理和协定的全面有效实施。对于美国的回归，中方以建设性的姿态和国际社会一道，表示了欢迎。我们希望美方切实承担起应尽的责任，尽快提出并认真执行具体的减排政策措施，兑现出资承诺，不要再朝令夕改。

日本广播协会记者：据报道，澳大利亚和新西兰已完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的国内核准程序。目前看，协定已满足生效的条件，即将于2022年1月1日生效。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。在前不久举行的东亚合作领导人系列会议上，中方同有关各方一道呼吁推动RCEP尽早生效。当前形势下，中方愿与各方共同努力，推动RCEP早日生效实施，尽快释放红利，促进区域经济一体化和长期繁荣稳定。

中新社记者：中国欧盟商会主席伍德克昨天表示，中国欧盟商会会员企业的营业额和利润在2020年均创新高，欧盟企业愿意为中国经济高质量发展作出更大贡献。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道。面对新冠肺炎疫情蔓延和世界经济衰退的形势，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续建设更高水平开放型经济新体制，着力打造市场化法治化国际化营商环境，为各国企业在华投资兴业提供有力保障。中国欧盟商会会员企业去年营业额和利润再创新高，是中国经济活力的体现，也表明中国扩大对外开放、优化营商环境取得积极成效。美国、欧盟、日本等外国商会发布的报告显示，近三分之二的美国企业、59%的欧盟企业和36.6%的日本企业计划扩大在华投资。

我还想强调的是，中欧是世界两大独立自主力量和全面战略伙伴，双方合作优势互补、互利共赢，为双方人民带来实实在在的好处。去年中国跃居欧盟第一大贸易伙伴，今年前三季度中欧双边贸易额达5993亿美元，同比增长30.4%。中方高度重视中欧关系发展，将继续为包括欧盟国家在内的外国在华企业提供更好营商环境，愿同欧方一道推进互联互通，深化战略对接，共同助力全球经济复苏，也为应对全球性挑战作出中欧贡献。

法新社记者：中国没有加入一些国家在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会期间发起的“全球甲烷减排承诺”。请问中方有何考虑？

汪文斌：中方始终高度重视非二氧化碳温室气体管控。中国的“十四五”规划已明确提出,要加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度，相关部门正在制定并实施工业、农业、废弃物等领域相关政策措施。中方也愿与各方一道共同推动全球非二氧化碳温室气体减排合作。

同时，在确立有雄心的目标时，也需要照顾和考虑发展中国家普遍在非二氧化碳温室气体管控方面存在的基础数据薄弱、监测技术和有效措施缺乏等问题。

《北京日报》记者：我们注意到国际奥委会官网近日引述了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》支持北京冬奥会的内容。国际奥委会主席巴赫表示，“欢迎并感谢G20领导人对北京冬奥会的认可和支持”。发言人对此有何评论？

汪文斌：北京冬奥会是各国运动员的盛会，也是人类团结和友谊的象征。近一个时期，国际奥委会和多个国家纷纷表达对北京冬奥会的祝福和支持。

国际奥委会、国际单项体育联合会以及各国参赛运动员对北京冬奥会国际测试赛组织工作和比赛场馆给予高度评价。奥地利、法国、塞浦路斯、芬兰、希腊、匈牙利、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、俄罗斯、白俄罗斯等多国政要、奥委会官员表示支持并将积极参加北京冬奥会。中国—太平洋岛国外长会发表联合声明，支持北京冬奥会。

中方将继续秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，同国际奥委会和各国一道，展现“更团结”的奥林匹克精神，举办一届给世界留下深刻印象和美好回忆的奥运盛会，为冬奥运动的普及推广和国际奥林匹克事业作出新的贡献。

印度广播公司记者：美国、澳大利亚的商会表示，北京市及其他一些中国城市正在为符合条件的外籍员工家属签发邀请函，以便他们能够偕家属一同赴华。外交部能否证实？有关政策是否也惠及印度？

汪文斌：疫情以来，中方一直为来华从事必要经贸、科技等活动以及因紧急人道事由来华的外国人提供签证便利。中方将在做好外防输入工作的基础上，根据疫情形势发展适时调整相关政策，积极推动构建健康安全有序的人员往来新秩序。

香港中评社记者：我们注意到近期发生了多起赴美留学、访学人员被遣返的事件。发言人对此有何评论？

汪文斌：近期，中国赴美留学、访学人员被美方无理滋扰打压的事件频繁发生。就在近日，一名持美政府签发的合法签证的中国访问学者又在入境时遭美方无理盘查后被遣返。据不完全统计，仅今年8月以来就有近30名中国赴美留学、访学人员遭受此类不公正待遇，还有许多人被美方以粗暴方式滋扰盘查。

上述人员大多被问及本人或其父母是否为共产党员、赴美前是否接到中国政府布置的任务之类的问题。有的被遣返理由令人匪夷所思，比如因个人手机存有大学军训照片而被怀疑有军方背景等等。这些盘查远远超过了美方声称的“正常执法”范围。

美方一方面声称欢迎中国留学生，另一方面又“继承”上届政府遗毒。美方一些执法部门和人员继续大肆泛化“国家安全”概念，无理滋扰中国学生学者，试图在中国赴美留学人员当中制造寒蝉效应。这种与中美人文交流互利共赢本质背道而驰的做法，严重伤害两国人民感情，冲击两国互信与合作，对中美关系稳定健康发展有百害无一益，也违背美方领导人所讲的无意同中国进行“新冷战”的表态。

我们敦促美方停止这种损人不利己的做法，为中美人文交流与教育合作营造良好氛围，提供必要条件。中方将坚定维护中国赴美留学人员的正当合法权益。

(责编：崔译戈、常红)