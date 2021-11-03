新华社北京11月3日电（记者朱超、孙楠）针对近期中国赴美留学、访学人员频遭美方遣返一事，外交部发言人汪文斌3日在例行记者会上回答相关提问时说，美方一些执法部门和人员继续大肆泛化“国家安全”概念，无理滋扰中国学生学者，试图在中国赴美留学人员当中制造寒蝉效应。

汪文斌表示，近期中国赴美留学、访学人员被美方无理滋扰打压的事件频繁发生。就在近日，一名持美政府签发的合法签证的中国访问学者又在入境时遭美方无理盘查后被遣返。据不完全统计，仅今年8月以来就有近30名中国赴美留学、访学人员遭受此类不公正待遇，还有许多人被美方以粗暴方式滋扰盘查。

他说，上述人员大多被问及本人或其父母是否为共产党员、赴美前是否接到中国政府布置的任务之类的问题。有的被遣返理由令人匪夷所思，比如因个人手机存有大学的军训照片而被怀疑有军方背景等。这些盘查远远超过美方所声称的“正常执法”范围。

汪文斌表示，美方一方面声称欢迎中国留学生，一方面又“继承”上届政府遗毒。美方一些执法部门和人员继续大肆泛化“国家安全”概念，无理滋扰中国学生学者，试图在中国赴美留学人员当中制造寒蝉效应。“这种与中美人文交流互利共赢本质背道而驰的做法，严重伤害两国人民感情，冲击两国互信与合作，对中美关系稳定健康发展有百害无一益，也违背美方领导人所讲的无意同中方进行‘新冷战’的表态。”

“我们敦促美方停止这种损人不利己的做法，为中美人文交流与教育合作营造良好氛围，提供必要条件。中方将坚定维护中国赴美留学人员的正当合法权益。”他说。

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