新华社北京11月3日电 题：病毒溯源政治化是全球抗疫最大“毒瘤”

新华社记者

美国是全球新冠疫情感染和死亡人数最多的国家，但美国一些政客不是专注于保护人民生命健康，而是继续搅动疫情政治化，妄图通过炒作情报部门炮制的所谓新冠病毒溯源报告，将自身抗疫不力的责任甩锅中国。疫情暴发以来，美政客种种违反科学、破坏团结的政治操弄，日益成为全球团结抗疫的最大“毒瘤”。

今年8月底，美情报部门煞有介事地经过“调查”，炮制出一份所谓病毒溯源报告，并迫不及待地发布摘要。10月29日，美方再次公布“解密版”报告，在拿不出任何具体证据的情况下，大肆渲染所谓疑点，诬称中国“缺乏透明度”“阻挠国际调查”“拒绝共享信息”。谎言重复千遍还是谎言。这份披着“情报”马甲的所谓“报告”，无论发布多少遍、炮制多少版本，也改变不了其恶意造谣和栽赃陷害的卑劣属性。

新冠病毒溯源是严肃复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。美国却动用臭名昭著的情报部门搞溯源，本身就是将溯源问题政治化的铁证。这种所谓的“溯源”，其实质是先预设罪名再罗织证据的“定向溯源”；所谓“报告”，更是缺乏科学性和可信度，是一部打着溯源幌子、推卸自身抗疫失败责任的“甩锅剧本”，是一个编造借口、向中国泼脏水的“谎言工程”，其效果一如当年散布伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言，为美国欺世恶行徒增又一例证。

中国在病毒溯源问题上开放、透明的态度有目共睹。从疫情初期，中方就积极同世卫组织开展溯源合作，第一时间分享病毒基因序列，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究并为其提供一切便利。中方专家及时向世卫专家提交了中国方案，第一时间向世卫秘书处反馈了对其第二阶段工作计划的修改意见。中方积极落实联合研究报告建议，愿同各方分享中国溯源研究成果，多次表示支持并将继续参加科学溯源。然而，对于这些事实，美方却视而不见，选择性失明。

中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告明确得出“实验室泄漏极不可能”结论，国际科学界对此已有广泛共识。联合研究报告的形成，完全遵循世卫组织程序，采取了科学方法，被证明是一份有价值的、权威的、经得起科学检验、经得起历史检验的报告。报告由世卫组织正式发布，理应成为全球溯源工作的基础和指南。中方负责任的态度得到国际社会广泛认可。反倒是美方，尽管国内疫情发生的时间线不断提前，德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室疑点重重，却始终没有正面回应国际社会的合理关切。他们究竟在怕什么？

当前，美国抗疫“一地鸡毛”，疫情已导致超74万名美国人死亡，居全球首位。抗疫不力交织经济复苏乏力、社会矛盾激化，美政府面临巨大舆论压力，此番再度把病毒溯源矛头指向中国，其政治算盘路人皆知：一来他们迫切需要通过甩锅中国转移公众对其抗疫失败的指责；二来妄图通过制造虚假信息抹黑中国形象，将溯源问题打造成打压中国发展的政治工具。白宫在报告发布之时就声称，将继续和“志同道合的国家”一起向中国施压，其险恶用心昭然若揭。

美方所作所为不仅让美国民众付出惨痛代价，也严重毒化国际溯源合作的氛围。美方的政治化操弄已成为国际抗疫合作的最大破坏因素和科学溯源的最大障碍。面对不断反复的疫情，人们不禁要问，是美国人民的生命重要，还是政客们的政治私利重要？是世界人民的生命健康重要，还是美国的地缘政治考量重要？美国究竟要将抗疫和溯源政治化持续到何时？

公道自在人心。80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，明确表明了反对溯源问题政治化，维护中国—世卫组织联合研究报告的立场。100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交反对溯源政治化的联合声明。世卫组织总干事谭德塞近日表示，坚决反对“甩锅”推责，坚决抵制抗疫“政治化”，将继续秉持科学态度开展病毒溯源研究。这些国际社会正义的声音，美国应该倾听。

面对病毒，各国命运与共、休戚相关。抗击疫情，需要坚持科学、团结协作。国际社会应当采取行动，尽早切除抗疫和溯源政治化这颗“毒瘤”，全力以赴投入抗疫战斗。奉劝美方珍爱生命、尊重科学，停止打着溯源幌子搞甩锅推责的把戏，早日把精力用到合作抗疫、科学溯源的正道上来。

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