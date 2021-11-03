新华社北京11月3日电 专访：中国良好营商环境为企业发展提供沃土——访爱普生（中国）有限公司总裁深石明宏

新华社记者宿亮

日本爱普生公司即将第二次参加中国国际进口博览会。爱普生（中国）有限公司总裁深石明宏日前接受新华社记者书面采访时表示，进博会是跨国企业在中国市场展示自己的绝佳机会，也是与客户深度沟通的绝佳平台，参加进博会让爱普生收获颇丰。

去年进博会上，爱普生全球首创的PaperLab干纤维纸张循环系统获得广泛关注，并于今年正式向中国市场发售，给中国用户带来绿色技术体验。深石明宏说，第三届进博会圆满举办体现了中国在推动世界经济复苏，加强双边、多边、区域合作等方面的真诚愿望及强大能力。

今年进博会上，爱普生将展示打印、投影、机器人等领域的20多种创新产品及解决方案。深石明宏表示，中国持续扩大开放，对推动世界经济发展意义非凡，中国市场潜力巨大，为像爱普生这样以技术创新为主要驱动力的企业提供了很大拓展机会。

深石明宏说，中国大力推动科技创新，很多中国企业不断加大创新和研发力度，这给爱普生带来更多与合作伙伴实现共创的空间。例如，爱普生在创新文化发展领域持续加强与中国伙伴合作，通过高亮激光工程投影机助力打造光影艺术展，探索城市文旅发展新方式，在激活城市文化活力同时，也有效带动公司产品销售。

尽管受新冠疫情等因素影响，去年以来爱普生在中国市场业务依然取得迅速增长。爱普生家用墨仓式打印机销售持续走高，企业级墨仓式阵列复合机得到越来越多客户认可，工业领域机器人产品销售也持续增长。

深石明宏表示，爱普生确立了绿色可持续发展方向，通过在中国市场的发展，可助力中国低碳发展。本届进博会上，爱普生将带来无水纸张循环再生系统、无需加热就可完成打印的低能耗打印机等多领域绿色技术、产品及方案，以满足中国用户办公、教育、娱乐生活等方面多样化的需求。

数字化正助推企业、产业高速发展，影响每个人的生活。深石明宏表示，爱普生非常重视数字化转型，设计了相关产品和解决方案。在即将开幕的进博会上，爱普生将推出使用机器人手臂、增强现实技术的智能工厂生产线，一站式技术人才教学培训服务，一站式农业自动化解决方案等。

深石明宏说，爱普生在中国市场深耕40多年，始终把中国市场视为全球最重要的市场之一。作为最早进入中国市场的跨国企业之一，爱普生与中国市场同步发展壮大，中国良好的营商环境为爱普生在华发展提供了沃土。

(责编：崔译戈、杨牧)