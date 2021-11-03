人民网曼谷11月3日电 （记者孙广勇）日前，中国驻泰国使馆联合驻曼谷旅游办事处举办的北京2022年冬奥会倒计时100天系列线上活动圆满收官，活动累计覆盖受众逾31万人次，超过2000名泰国民众踊跃参与，引起热烈反响，助推北京冬奥话题热度在泰国新媒体持续提升。

为助力2022北京冬奥全球推广，增进泰国民众尤其是青年一代的关注，北京冬奥倒计时100天前后，中国驻泰国使馆联合驻曼谷旅游办事处在脸书平台共同推出了“一起向未来—有奖答题”、“与北京冬奥同行”泰国青少儿在线绘画比赛、冬奥主题图文展播等系列推广活动，一经发布即得到泰国不同年龄段各界网友的踊跃支持和热情参与。

有奖答题环节，网友只需在线答对10道北京冬奥相关问卷即可参与幸运抽奖赢取首发版北京冬奥官方纪念品，先人一步感受2022年北京冬奥的喜气。短短几日活动收到近2000份反馈，相关贴文互动超1万次，点赞超过3500次。中国驻泰国使馆精心制作了“金牌”“银牌”“铜牌”证书并邀请获奖网友通过社交媒体晒奖分享，共同推广北京冬奥。?

(责编：崔译戈、常红)