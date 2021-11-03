新华社北京11月3日电 题：博采众长，进而有为——写在第四届中国国际进口博览会开幕之际

新华社记者徐超 周蕊 宿亮

东方潮涌，金秋意浓。第四届中国国际进口博览会即将如期举行，给多重风险挑战下艰难复苏的世界经济带来暖意和期待。

汇五洲佳品，聚四海宾朋。更多互动、更大平台、更潮创新……这场东方之约，正向世界进一步展示中国的开放姿态、合作诚意和包容胸怀，也将见证中国在构建新发展格局、实现高质量发展的新征程上与世界携手应对挑战、共促繁荣进步的新篇章。

迎难而进，中国开放助力世界经济融合

“经济全球化是不可逆转的历史大势，为世界经济发展提供了强劲动力。”在首届进博会开幕式上，国家主席习近平深刻洞察世界经济格局的深刻变化，对全球发展大势作出重要论断。

过去几年，世界经济遭遇多种不确定因素挑战，延宕反复的新冠疫情又为经济发展前景蒙上浓厚阴影。发展鸿沟、数字鸿沟、融资鸿沟、疫苗鸿沟……世界经济复苏之路荆棘丛生，各经济体发展也出现分化和失衡。世界经济将向何处去？我们能够创造什么样的未来？这是人们迫切希望得到解答的问题。

“我们要以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。”在第二届进博会开幕式上，习近平主席同世界分享对经济全球化、全球经济治理的思考和主张。

如今，尽管疫情仍在多国多地肆虐，第四届进博会将以线上线下相结合的方式如期开幕。数据显示，共有来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，境外中小企业组团参展企业数量较去年增加30%，反映出人们对经济全球化大势的认同，也再次彰显中国市场的“全球磁力”。

举办世界上第一个以进口为主题的国家级展会，正是中国为助力经济全球化健康发展作出的原创性贡献。“每年如期举行的进博会已成为世界瞩目的盛会。进博会绝不仅仅与进口相关，事实上我们均可以从中寻找机会，扩大与中国的双边合作范围。”泰国驻上海总领事乐达·普玛说。

今年进博会，适逢中国加入世界贸易组织（WTO）二十周年。入世以来，中国坚定履行入世承诺，关税总水平从2001年的15.3%降到目前的7.4%，农产品平均关税水平远低于世贸组织成员的平均水平。推进外商投资备案制，不断缩减外资准入负面清单……中国实施一系列自主扩大开放政策，不断助推世界经济走向融合。

“中国入世造就了真正的经济全球化。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说。

中国市场正在迈向“世界的市场”。今年前三季度，中国货物贸易进出口同比增长22.7%，对主要贸易伙伴进出口均保持两位数增长，对华出口成为多国外贸增长主要驱动力。

中国市场正在迈向“共享的市场”。以进博会为代表的开放平台，不断推动要素资源共享。“中国进出口产品中原材料和中间产品的比重不断增加，中国为全球贸易和供应链稳定作出直接贡献。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬说。

中国市场正在迈向“大家的市场”。疫情之下，中国坚持为各国企业搭建互利平台。进博会、广交会、服贸会、消博会……中国的国家级展会“矩阵”日益丰富，以“展会力”深化国内国际大市场的联通，推动形成集国际采购、投资促进、人文交流、开放合作于一体的经济生态圈。

携手同行，中国机遇提振全球发展信心

“各国是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有谁能够独善其身，团结合作是应对挑战的必然选择。”第三届进博会上，习近平主席为应对全球性挑战指明方向。

面对风险挑战，中国始终秉持新发展理念，与各国直面时代命题，拉紧合作之手，以实际行动推动构建全球发展命运共同体。

推进合作共赢，中国始终坚定搭桥、铺路。相通则共进，相闭则各退。疫情以来，全球供应链持续紧张，国际物流堵点频现。中国产业链高效运作，稳定全球供给；中欧班列今年累计开行超过1万列，惠及千家万户。随着中国消费市场显著壮大、营商环境持续优化、产业链布局日臻完善，中国作为全球产业链供应链中的可信赖力量，为确保世界经贸经脉畅通、消化全球通胀压力作出了越来越大的重要贡献。

“越来越多的中国机遇成为世界机遇，越来越多来自世界各地的机遇也加速了中国的发展。”已经提前签约参展第五届进博会的欧莱雅集团董事长让-保罗·安巩说。

推进合作共担，中国大力提倡拉手、拆墙。纵然全球疫情多有反复，中国仍克服困难，连续第二年坚持在特殊情形下举办进博会，目的之一就是帮助因疫情遭遇困难的各国企业共渡难关、携手前行。“进博会向各国企业提供的机会极其重要，全球难得！”泰国商业部国际贸易促进司副司长南塔蓬如此感慨。

“我们已成为中国经济的有机组成部分。”霍尼韦尔中国总裁林世伟说。这家美国企业连续第四年参加进博会，近年来不断紧跟中国市场需求研发产品和服务，同时推动“中国创造”服务全球，实现逆势上扬。

推进合作共治，中国一贯秉持包容、互鉴。经过3年多探索与实践，进博会已成为连接国内国际、联通五湖四海的重要国际合作平台。每届进博会期间，专家学者汇聚虹桥国际经济论坛，积极为推动构建开放型世界经济和共建人类命运共同体贡献“进博之智”。

“全球正处于大发展大变革大调整时代，中国从国家治理层面，成功引领自由贸易制度与规则创新，为疫情之下的世界经济复苏提供了中国经验与中国方案。”新西兰商学院院长黄伟雄说。

从中国市场到世界市场，从“中国制造”到“中国创造”，从“中国智慧”到“世界智慧”，以进博会为代表的合作平台，正为世界经济发展注入源源不断的动力。

创新引领，中国理念汇聚全球发展力量

“人类是一个整体，地球是一个家园。”习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，日益成为全球共识。为了建设更美好世界，中国和其他国家共同致力于推动可持续发展。第四届进博会，成为外界感受中国高质量发展活力、研判全球可持续发展方向的重要窗口。

展览面积超过36万平方米，参展国别、企业数均超过上届，世界500强和行业龙头企业回头率高于上届水平，部分展区“首发”“首展”产品数量远超前三届……第四届进博会展示规模特色的同时，更突出数字经济、低碳技术、绿色生产与消费等可持续发展理念。

进博会已成为创新之窗。今年是中国“十四五”开局之年。一年前，习近平主席在第三届进博会开幕式上说：“中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。”一年来，中国加快构建“双循环”新发展格局，为全球创新和各国企业在华发展提供了广阔空间。第四届进博会首次在技术装备、汽车和医疗3个展区分设创新孵化专区，近100家展商将带来人工智能、健康科技、自动驾驶等领域的创新产品。

“中国市场潜力巨大，中国企业正在加大创新和研发力度，给了爱普生更多空间与合作伙伴实现共创。”爱普生（中国）有限公司总裁深石明宏表示。这家企业将在进博会上展示投影、机器人等20多种创新产品及解决方案。

进博会已成为绿色之窗。国家会展中心（上海）党委副书记时煌军说，本届进博会通过碳交易等方式在中国乃至全球形成绿色展览的标杆效应，展示中国坚定实现“双碳”愿景的决心。

“‘双碳’正在成为汽车行业聚焦的新方向。”法国汽车零部件企业佛吉亚中国区总裁唐德福说，今年企业将带来一系列绿色智能出行的首秀展品。

“在新能源的大规模普及应用方面，中国是引领全球的火车头，拥有新能源行业发展所必需的主要要素。”德国西门子能源有限公司高管赵作智说。

透过进博会之窗，人们可以感受不可逆转的开放大潮，体察顺应时代要求的合作大势，预见创新引领的可持续发展前程。

博采众长，进而有为，未来可期。第四届进博会将再次奏响开放融通、合作发展的华彩乐章。中国愿同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，向着构建人类命运共同体目标不断前进，共同开创人类更加美好的未来。（参与记者：任芊、王亚光、蔡蜀亚、朱晟、单宇琦、沈忠浩、康逸、卢怀谦）

(责编：崔越、燕勐)