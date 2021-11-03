人民网北京11月3日电 （记者张丽娅）第四届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。作为历届参展“大户”，本次日本参展企业和团体约300家。负责协调日本中小企业参展的日本贸易振兴机构（以下简称JETRO）上海事务所副所长高山博在接受人民网专访时表示，进博会作为中国最重要的博览会之一，在日本很受关注，进博会已成为日本企业市场营销和品牌提升的重要平台。

“6+365”常年展示交易

JETRO已连续四年参与进博会，今年经JETRO协调参展的企业约128家，主要集中在食品农产品与医疗保健领域，连续参展企业约占六成。JETRO在“食品及农产品展区”“医疗器械及医疗保健展区”“消费品展区”均设立了日本馆。其中食品展台将重点突出和风设计，通过阁楼、暖帘、灯笼等打造日式空间。

位于上海虹桥的进口商品展示交易中心“虹桥品汇”。日本贸易振兴机构上海事务所供图

去年第三届进博会结束后，JETRO通过展转保（展品转为保税展示交易商品）的方式，将100多家参展商的展品转入虹桥进口商品展示交易中心“虹桥品汇”延展，并通过跨境方式销售。成功试水之后，第四届进博会前夕，JETRO正式在虹桥品汇设立了日本馆“JAPAN MALL”，面积达1000平米，汇集约500个品牌2000多件进博会参展商品，从而实现“6+365”常年展示交易模式，使更多品牌从“走进来”到“留下来”。中国消费者及采购商即使不进入进博会、不去日本，也可体验和购买日本商品。JETRO表示，今后还将在海南、四川成都及重庆等地打造更多“日本商品基地”。

在虹桥品汇内设立的日本馆“JAPAN MALL”。 日本贸易振兴机构上海事务所供图

线上线下联动参展

在疫情形势下，JETRO在去年的第三届进博会上首次尝试线上洽谈，并为无法来到现场的参展商打造了“线上展馆”，期间，通过线上洽谈成交的交易金额占总体1至2成。今年JETRO在此基础上进一步完善，为每个展架配备了平板电脑终端，现场观众可随时与日本公司实时沟通。同时，考虑到中方的社交习惯，展台还将提供参展商负责人的微信号，使双方日常洽谈更为便利。

JETRO在第四届进博会“食品及农产品展区”内打造的展示区。日本贸易振兴机构上海事务所供图

在食品区展馆内，JETRO将设置烹饪演示区，观众可现场试吃日本专业厨师烹饪的食材。展品旁即放置购买二维码，观众扫码便可下单。JETRO还会通过直播等形式进行线上推介。

依托跨境电商拓展中国市场

JETRO日前实施的一项“日本企业海外业务调查”活动显示，希望扩大出口的企业达到76.7%，而“希望扩大出口的对象国和地区”中，中国为56.7%企业首选。由于疫情常态化与海外的直接往来受限，日本企业，特别是中小企业发展跨境电子商务的需求日益增强，而销售对象国中，中国排名依然位居首位。JETRO表示，日本企业要进一步开拓中国市场，跨境电商是不可或缺的途径。

据日本农林水产省统计，自首届进博会2018年举办以来，日本农林水产品、食品对华出口额呈上升趋势。2020年对华出口额为1638亿日元，约2018年的122.4%。今年仅1月至8月对华出口额就已达1425亿日元，预计全年总额将大幅超过去年。

JETRO认为，进博会在促进中日贸易方面发挥了重要作用。受疫情影响，日本国内消费低迷，海外出口不振。作为中国最大规模的进口商品博览会，很多日本企业寄希望于进博会，期待在经济最先恢复的中国市场寻求发展之路。

(责编：艾雯、常红)