“迎亚运，冀未来：纪念中国-东盟对话三十年高端论坛”在杭州召开。主办方供图

人民网讯 11月1日，由浙江工业大学管理学院主办、浙江工业大学越南研究中心承办的“迎亚运，冀未来：纪念中国-东盟对话三十年高端论坛”在杭州召开。

来自北京大学、复旦大学、南京大学、暨南大学、中山大学、上海外国语大学、华侨大学、云南大学、苏州大学、广西民族大学、解放军国防科技大学国际关系学院、南京工业大学、海军指挥学院、南京审计大学、江苏警官学院、浙江外国语学院等高校，以及中国社科院、上海社科院、上海国际问题研究院、军事科学院、广西社科院等研究机构、智库及企业家代表共40余人参与了本次论坛。

浙江省教育厅国际合作交流处副处长蒋俊在开幕致辞中指出，浙江是我国对外交往的前沿，值此亚运盛会即将召开之际，浙江工业大学管理学院越南研究中心举办的这次会议恰逢其时，体现了一家国别和区域研究备案中心的敏锐性、前瞻性。

浙江工业大学国际合作与交流处处长洪滔教授指出，面对当今复杂多变的局势，中国与东盟国家应该加强全面协作，携手建设更为紧密的中国-东盟命运共同体，希望与会专家们就如何利用亚运会这一舞台讲好中国故事，传播中国声音建言献策。

前中华人民共和国驻文莱达鲁萨兰国特命全权大使杨健女士，在会上做了题为《中国和东盟的命运不可分割》的主旨演讲。她指出，过去30年，中国和东盟的关系得到了全方位的发展，各领域的合作取得了非凡成就，实现了互利共赢。展望未来，中国-东盟关系的未来仍然大有机遇。相互尊重、和平共处、合作共赢仍是双方交往的主基调。

南京大学国际关系学院执行院长、中国南海研究协同创新中心执行主任朱锋教授的在《大国竞争背景下的中国-东盟关系》演讲中，分析了当前中国-东盟关系面临的挑战。他指出，美国对印太地区的介入已经达到了前所未有的程度，东盟国家面临着巨大的压力。为应对这些挑战，我们要有创新思维，要有变革思维。

北京大学海洋研究院全球互联互通研究中心主任、北京大学国际关系学院翟崑教授，对中美两国在东盟的软实力竞争进行了分析，指出，美国的意图是排他性的竞争，而中国更加强调共赢。我们应切实考虑东盟国家在各个方面的诉求和顾虑，加强对东盟国家的吸引力。

海军指挥学院海洋安全研究中心主任、中国南海研究协同创新中心副主任冯梁教授详细介绍了南沙岛礁建设对中国-东盟关系的影响，提出要把南沙岛礁建设作为中国-东盟合作的一个方向，加大南沙岛礁的国际服务功能，为地区和世界提供更多的海洋公共安全产品。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员、中国社科院大学薛力教授认为，东盟国家是“一带一路”倡议成功与否的一块试金石，应重点防范美国利用“印太战略”搅局的企图，并妥善处理南海问题等影响中国-东盟关系的因素。

暨南大学国际关系学院、华侨华人研究院副院长鞠海龙教授介绍了南海周边主要国家媒体中的中国形象。他结合最新的数据和资料，指出当前南海周边国家涉华的报道趋向于中立友好的态势，但在美国主导的国际舆论体系下，仍有很长的路要走。

在主旨演讲环节之后，本次论坛的代表就“中国-东盟对话三十年：回顾与展望”“中国-东盟关系发展的成就与挑战”“中国-东盟一带一路研究”“中国-东盟经济建设与区域治理”“讲好中国故事，奏响亚运强音”“围绕亚运会的软实力建设”“智库合作与交流”等议题，进行了深入而富有建设性的沟通、交流和探讨，为国内研究相关问题的专家学者提供了一个相互交流学术经验、拓展研究论题与视域的平台，将有力助推国内东南亚研究的发展和进步。

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