新华社日内瓦11月2日电 新闻分析：全球新冠死亡累计超500万例 低收入国家难获疫苗成抗疫瓶颈

新华社记者刘曲

世界卫生组织2日最新统计显示，截至2日全球新冠死亡病例累计已超500万例，累计确诊病例超2.45亿例，新增确诊和死亡病例数近两个月来再次出现上升势头。在疫情远未结束的大背景下，低收入国家因全球新冠疫苗分配不公而难以获取疫苗，成为当前全球抗疫的瓶颈。

欧美国家仍是疫情重灾区

世卫组织2日公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间2日17时40分（北京时间3日零时40分），全球新冠确诊病例累计达到246951274例，死亡病例累计达到5004855例。

其中，美洲地区和欧洲地区报告的累计确诊病例分别高达93711700例和77231883例，累计死亡病例分别为2296114例和1432224例，这两个地区合计的确诊和死亡病例数分别占全球近70%和74.5%。

具体到国家，美国的累计确诊病例和死亡病例最多，累计确诊约4568万例，死亡超74万例，分别占全球约18.5%和14.8%。其后是印度和巴西，累计确诊分别超3429万例和2181万例，累计死亡分别超45.8万例和60.7万例。这3个国家合计确诊和死亡病例已超过全球的41%和36%。

世卫组织最新发布的疫情报告称，截至10月31日的一周，全球报告的每周新增确诊和死亡病例数比上一周分别增加了3%和8%，其中欧洲地区确诊病例数比上一周增加了6%，死亡病例数比上周增加了12%。这再次提醒人们，新冠大流行还远未结束。

北半球冬季将至 病毒可能进一步传播

世卫组织专家日前表示，目前许多国家正逐步取消疫情防控限制措施，但随着北半球秋、冬季来临和寒流出现，人们会更倾向于待在室内，再加上通风不好的情况，未来可能出现病毒进一步传播、新增病例持续增加，在欧洲尤其如此。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在10月28日的记者会上就警告称，“（新增）病例会增加”，“欧洲在过去5周内已看到（新增）病例增加，过去6周（新增）死亡人数也在上升”；而“德尔塔变异毒株正在不断发展，我们正在追踪其中的30多个亚变异株，这种大流行将继续下去”。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安此前也表示，欧洲许多国家报告的新增病例数都在上升，社区正在回到人们以为的正常状态，人们有更多的社交行为和社会活动，而这些都发生在新冠病毒正大肆传播的背景下，“那么你将得到更多病例，这就是现实”。

瑞安还对未来是否会再度出现去年疫情集中暴发导致各国医疗系统极度承压的情况表示担忧。他认为虽然疫苗在防止病毒传播方面并不完美，但欧盟许多国家能够实现发病率和病亡人数“脱钩”，这已说明疫苗的价值和实际作用。

瑞安建议不应过于关注接种疫苗人数占总人口的百分比，最重要的是关注高危人群中错过接种的人，他们才是感染和死亡风险最高的人群。

低收入国家难获疫苗成抗疫瓶颈

全球新冠疫苗分配不公，导致发达国家广泛接种的同时许多低收入国家却很难获取疫苗，这已成为全球范围内抗疫的瓶颈。对此，世卫组织10月初宣布启动一项全球新冠疫苗接种战略，目标是到2021年底为所有国家约40%的人口接种新冠疫苗，到2022年中期将这一比例再提高至70%。世卫组织还呼吁优先向低收入国家、特别是非洲国家提供疫苗。

据世卫组织数据，目前全球已经接种了近69亿剂疫苗，完全接种疫苗的人数约占世界总人口的三分之一。但低收入国家获得的疫苗还不到全球疫苗总量的0.5%；在非洲，完全接种疫苗的人口比例还不到5%。

世卫组织表示，实现上述接种目标将至少需要110亿剂疫苗，目前全球疫苗产量接近每月15亿剂，只要公平分配，就有足够的供应来实现接种目标。

世卫组织呼吁疫苗覆盖率高的国家向“新冠疫苗实施计划（COVAX）”立即交付、分享疫苗，疫苗制造商应优先考虑并履行与COVAX的交付合同并将其作为紧急事项。

在刚刚结束的二十国集团（G20）领导人第十六次峰会上，世卫组织进一步呼吁与会各国为世界上最贫穷的人口增加疫苗供应，确保所有流动人口都能获得疫苗，同时支持中低收入国家以所有可用的手段对抗疫情，包括提供财政、政治、技术、后勤等方面的全面支持。

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