新华社贝鲁特11月2日电（记者刘宗亚）黎巴嫩总统奥恩2日表示，黎正努力解决眼下与沙特阿拉伯和其他海湾国家的争端，以便为黎经济复苏营造稳定外部环境。

据总统府2日发表的声明，奥恩当天在会见欧洲议会一个代表团时说：“我们正在各个层面上做出努力，希望找到合适方案，解决与海湾国家的争端。”

奥恩说，黎巴嫩遭受了多重危机，除最近海湾国家决定禁止从黎进口商品外，还包括叙利亚内战外溢影响、大量难民滞留和贝鲁特港口大爆炸后续问题等。他表示，现政府正在为一项重建黎经济的复苏计划做准备。

据报道，卡塔尔半岛电视台10月26日在一档节目中播放了一段黎巴嫩新闻部长乔治·库尔达希先前有关也门局势的言论。库尔达希在接受采访时尚未被任命为黎新闻部长。当时作为黎著名主持人的库尔达希说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，他们在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。此事引发沙特等海湾国家强烈抗议，沙特、巴林、科威特等国纷纷召回驻黎大使，并要求黎大使限期离境。

(责编：崔越、燕勐)