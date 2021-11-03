新华社日内瓦11月2日电 世界卫生组织2日发布的全球新冠疫情周报指出，目前在绝大多数国家流行的新冠病毒毒株中，德尔塔毒株占据“绝对优势”。

周报显示，在过去60天向国际共享基因序列资源“流感数据共享全球倡议”平台提交的842510份样本序列中，德尔塔毒株占99.5%，伽马毒株占0.2%，阿尔法毒株占0.1%，缪毒株和拉姆达毒株等其他变异毒株占0.2%。

世卫组织数据显示，在截至10月31日的一周，全球新增新冠确诊病例超过300万例，新增死亡病例超过5万例，这两个数据相比前一周分别增加3%和8%，均出现小幅上升。

在世卫组织划分的全球6个区域中，这一周，除欧洲地区新增确诊病例增加了6%之外，其他地区的新增确诊病例数均有所下降或者保持稳定。其中，东地中海地区下降最多，降幅为12%；其次是东南亚地区和非洲地区，降幅均为9%。

东南亚地区是这一周全球新增新冠死亡病例数增长最多的地区，与前一周相比增幅高达50%，其次是欧洲地区和西太平洋地区，增幅分别为12%和10%。

这一周，新增新冠确诊病例数居全球前5位的国家是美国、英国、俄罗斯、土耳其和乌克兰。

世卫组织网站的数据显示，截至欧洲中部时间2日17时40分（北京时间3日零时40分），全球新冠确诊病例较前一日增加347703例，达到246951274例；死亡病例增加5981例，达到5004855例。

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