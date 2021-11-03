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埃塞俄比亚宣布进入全国紧急状态

2021年11月03日13:24 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴11月2日电（记者汪平）埃塞俄比亚政府2日宣布，鉴于当前埃塞北部安全局势骤然恶化，决定从即日起在全国范围实施为期6个月的紧急状态。

　　根据规定，紧急状态下，埃塞公民外出必须携带身份证以备检查。安全部队可以进行突击检查，在没有逮捕证的情况下拘留与恐怖组织有关系的嫌疑人。

　　11月1日，埃塞政府发言人莱盖塞·图卢说，“提格雷人民解放阵线”（“提人阵”）武装日前在该国北部阿姆哈拉州杀死100多名平民。据当地媒体报道，“提人阵”武装声称已占领邻近提格雷州的阿姆哈拉州重镇德塞和孔博勒查，该地区距离首都亚的斯亚贝巴约380公里。

　　在埃塞政府宣布进入全国紧急状态后，联合国秘书长古特雷斯发表声明，对埃塞近期暴力升级深表关切。古特雷斯呼吁埃塞政府和“提人阵”立即停止武装敌对行为，为埃塞和平与稳定创造条件。

　　“提人阵”是原执政联盟埃塞俄比亚人民革命民主阵线的核心政党，曾实际控制国家政权。2019年12月，埃塞总理阿比正式成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，把“提人阵”排除在外，此后两党矛盾不断加剧。

　　2020年11月4日，“提人阵”武装袭击驻守在提格雷州的国防军基地，埃塞政府随即宣布对“提人阵”发起军事行动，并在11月底宣布控制提格雷州首府默克莱市，“提人阵”转向游击战。2021年6月底，埃塞政府宣布在提格雷地区实施单方面停火并撤离默克莱市，“提人阵”随后重新控制提格雷州大片地区。此后，埃塞政府军与“提人阵”武装不断发生战斗。

(责编：崔越、燕勐)

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