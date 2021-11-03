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2021卡利国际书展闭幕 “阅读中国”吸引南美读者

2021年11月03日10:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢11月2日电 （记者吴杰）线上线下同期举办的2021卡利国际书展于当地时间10月31日落下帷幕，举办地卡利是美洲第三大非裔人口聚集地，不仅以科技创新著称，还以“萨尔萨之乡”和“足球之乡”闻名。据书展协调员安吉拉·玛丽亚·科拉佐斯11月2日提供的数字显示，书展举办了图书展销、作家工作坊、音乐表演、戏剧、电影放映和创作谈讲座等500余场活动，还搭建了近150个线上展示平台，中国图书通过“阅读中国”网站专页亮相书展，受到哥伦比亚线上线下约300万读者关注。

哥伦比亚文化部部长马尤洛代表哥伦比亚政府感谢中国等16个国家、70多家参展商和600多位作家参与卡利国际书展。她说，阅读能启迪心智、引领文明，思接千载、视通万里。

卡利国际书展主席萨尔门多表示，近年来哥伦比亚“中国热”持续升温，中哥两国文化教育科技交流日益广泛，观众此次借助书展及高科技，点击阅读《习近平谈治国理政》等精品图书，相信静思品读之后，不仅能从书林中汲取知识的营养，还能在深邃的意境中感受中国文化的熏陶。

参与主办卡利国际书展的巴耶大学校长巴雷拉表示，中国智慧、中国方案日益引起国际社会广泛关注。相信此次书展能帮助哥伦比亚作家、学者、观众了解当代中国发展经验、解码中国发展奇迹，推动中哥各领域交流合作续写新的华美篇章。

“阅读中国”专页精选了700余种外文版及版权型图书作为重点展品，以融媒体、数字化方式展示，并以“中国书讯”精品图书海外宣推品牌栏目为平台，以视频、文字等形式，从主题、社科、文学、科学、儿童等5个广受欢迎的出版类别切入，精选了《习近平和他的大学生朋友们》、“漫画名人故事系列”、《我是花木兰》、《寻找一只鸟》、《你的好心看起来像个坏主意》、《雨露麻》、《云中记》、《我是故宫“看门人”》等中国精品图书，还组织中国出版单位举办了线上版权推介活动。

卡利国际书展由卡利市政府、卡利公共图书馆体系、巴耶大学等单位共同举办。今年的主题是“自由”，意在以文学的形式纪念哥伦比亚废除奴隶制 170 周年，有20余万人参加了现场活动。

(责编：艾雯、常红)

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