辛岳

当地时间10月31日至11月12日，《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）第26次缔约方大会（COP26）在英国格拉斯哥召开。当前新冠肺炎疫情与各国经济复苏压力交织叠加，世界范围内出现能源供应紧张，COP26能在何种程度上帮助各国进一步凝聚共识、为未来全球应对气候变化指明方向备受世界关注。

气候变化是当今时代的“根本性问题”

联合国秘书长古特雷斯指出，气候变化是当今时代的“根本性问题”。截至2020年，各国已对积极应对气候变化基本达成共识，占世界经济70％和全球二氧化碳排放65％的国家已承诺实现净零排放。

但各国气候治理的进程至今未能有效阻止全球变暖加速。政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告（AR6）第一工作组报告指出：2011年至2020年，平均温升相比工业化前（1850—1900年）增高了1.09℃，2001年至2020年较工业化前增暖0.99℃；极端天气事件日益频繁。10月25日，世界气候组织（WMO）发布的最新《温室气体公报》显示，2020年大气中吸热温室气体的年增长率高出2011年-2020年的平均水平，且2021年仍将延续这一趋势。

11月1日，国家主席习近平向COP26发表书面致辞，就如何应对气候变化、推动世界经济复苏等重大时代课题贡献了中国方案，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型等三点主张。习近平主席强调，中国秉持人与自然生命共同体重要理念，坚持走生态优先、绿色低碳发展道路。“1+N”政策体系为中国实现碳达峰碳中和明确了时间表、路线图和施工图。

COP26适逢其时，将为未来这一关键时期全人类如何共同应对气候变化奠定基础。

各方利益诉求存分歧 《巴黎协定》亟待落实

2016年4月，由171国共同签署的《巴黎协定》成为继《京都议定书》之后第二份有法律约束力的气候协定。《巴黎协定》提出，各方将加强应对气候变化威胁，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2℃之内，并为把升温控制在1.5℃之内而努力。

习近平主席指出，《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，是国际社会合作应对气候变化的基本法律遵循。但是，目前《巴黎协定》落实情况不容乐观。

10月26日，联合国环境规划署发布《2021年排放差距报告》警告，尽管全球不断提升气候雄心和“净零”承诺，但各国上报的新版和更新版气候承诺仅在原先预测的2030年温室气体年排放量基础上减少了7.5%。联合国环境规划署执行主任英格·安德森(Inger Andersen)表示：“为确保我们仍有机会将全球升温幅度控制在1.5℃范围内，我们需要在未来8年内将温室气体的排放量几乎减半。”

联合国秘书长古特雷斯今年2月在安理会会议上说：“我们必须让世界走上正轨，实现《巴黎协定》的目标，避免气候灾难。”

作为《巴黎协定》进入实施阶段以来的首次气候大会，完成《巴黎协定》实施细则遗留问题的谈判是COP26的首要任务。然而，由于各方利益诉求存在分歧，COP26期间，各国就落实《巴黎协定》温控目标达成全面共识并付诸实践仍有重重阻碍。

全球性挑战叠加 应对气候变化迫切

COP26原定于2020年11月举行，由于新冠疫情影响被延后一年。从外部环境看，新冠疫情仍在蔓延，各国经济复苏压力增大，全球性挑战的叠加也为气候治理进程增加了不确定性。

新冠肺炎疫情全球大流行对人类经济和社会造成严重破坏。据联合国数据，世界极端贫困人口数量在20年里首次不降反升，2020年大约有1.2亿人陷入贫困，经济复苏不均衡令南北发展鸿沟继续扩大。抗击疫情与经济复苏的压力，为各方落实已承诺的减排目标的前景蒙上了阴影。

但是，正如COP26大会主席阿洛克·夏尔马在开幕式致辞中所言：“气候变化的脚步并未因新冠疫情暴发而暂停。”在全球性挑战交织背景下，共同应对气候变化显得尤为迫切。

挑战与机遇并存。10月19日，解振华在记者会上指出，在面临挑战的同时，各国疫后经济复苏也为绿色低碳转型、全面落实《巴黎协定》带来新机遇。变“危”为“机”，需要各国共同为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系而努力。

“空头支票”何时兑现 发达国家应切实履行承诺

发达国家与发展中国家在减排责任和资金提供问题上存在重大分歧，是全球气候治理进程的另一大阻力。

相对于发展中国家，发达国家具备技术和资金优势。2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家曾承诺在2020年之前每年为发展中国家提供至少1000亿美元资金支持，帮助应对气候变化。

由于一些发达国家口惠而实不至，上述承诺沦为空谈。联合国贸易和发展会议10月28日发布的报告预测，发展中国家每年的气候适应成本在2030年可能达到3000亿美元，但目前的资金规模还不到750亿美元。

COP26召开前，古特雷斯在联合国大会高级别辩论中再次强调了团结的必要性，敦促发达国家切实履行承诺。10月27日，生态环境部应对气候变化司司长孙桢在国务院新闻办公室新闻发布会上也指出，解决《巴黎协定》实施细则遗留问题、特别是市场机制问题，是各方全面有效实施《巴黎协定》的基础和前提，也是维护国际社会特别是工商界对多边机制信任的重要标志。

COP26能否有效回应长期以来发展中国家的关切，建立为发展中国家适应气候变化行动提供稳定可预期的资金支持的市场机制，切实处理好市场机制的减排指标与国家自主贡献之间的关系、2020年前的减排指标过渡等问题，是本次大会的重要议题。

习近平主席指出，各方应该重信守诺，制定切实可行的目标和愿景，并根据国情尽己所能，推动应对气候变化举措落地实施。发达国家不仅自己要做得更多，还要为发展中国家做得更好提供支持。

地球是人类赖以生存的唯一家园，应对气候变化时不我待。在这一事关人类前途命运的关键时刻，国际社会应携手应对气候变化挑战，走绿色、低碳、可持续发展之路，推动构建人与自然生命共同体。

(责编：艾雯、常红)