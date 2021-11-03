李嘉宝

“中方期待各方强化行动，携手应对气候变化挑战，合力保护人类共同的地球家园。”11月1日，中国国家主席习近平向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面致辞，就如何应对气候变化、推动世界经济复苏这一时代课题作出解答，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型三点建议。

当前，气候变化不利影响日益显现，全球行动紧迫性持续上升。重重挑战面前，世界期待拨云见日的对策建议。在多个重大国际场合，习近平主席站在人类永续发展的高度，秉持人与自然生命共同体理念，旗帜鲜明提出中国方案。在近日举行的二十国集团领导人第十六次峰会上，习近平主席强调，和谐共生，绿色永续。二十国集团应该秉持共同但有区别的责任原则，推动全面落实应对气候变化《巴黎协定》，支持《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得成功。

作为负责任的国家，中国积极推动共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。具体来看，中国主张“多边主义是良方”，呼吁各方应该在已有共识基础上，增强互信，加强合作；中国强调务实行动，呼吁各方应该重信守诺，制定切实可行的目标和愿景，并根据国情尽己所能，推动应对气候变化举措落地实施；中国坚持“共同但有区别的责任”原则，表示要充分考虑各国国情和能力，坚持各尽所能、国家自主决定贡献的制度安排，不搞“一刀切”……在有力推动国际社会合力应对气候变化的同时，中国还提出采取全面均衡的政策举措，统筹环境保护和经济发展，兼顾应对气候变化和保障民生，为各国探索实现人与自然和谐共生的现代化提供了中国智慧，赢得了国际社会广泛支持和赞赏。

中国古人讲，“以实则治”。中国一直是气候治理的行动派。2020年9月以来，中国宣布碳达峰、碳中和目标，提出一系列提高国家自主贡献力度的具体举措，承诺不再新建境外煤电项目等。当前，中国加快构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，充分展现了中国应对气候变化的坚定决心。过去10年，中国淘汰1.2亿千瓦煤电落后装机，第一批装机约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。

近期，中国发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》与《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，并向联合国气候变化框架公约秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》以及《中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略》。这些都是中国履行《巴黎协定》的具体举措，体现了中国对全球应对气候变化的责任担当和最新贡献。

道阻且长，行则将至，行而不辍，则未来可期。气候变化带给人类的挑战是现实的、严峻的、长远的。期待国际社会拿出实际行动，心往一处想、劲往一处使，同舟共济、守望相助，应对好全球气候环境挑战，把一个清洁美丽的世界留给子孙后代。

（作者为本报评论员）

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