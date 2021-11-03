新华社北京11月2日电 国家主席习近平11月2日同秘鲁共和国总统卡斯蒂略互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平指出，中秘两国虽相距遥远，但友好交往源远流长，中秘关系拥有坚实基础。建交50年来，双方政治互信不断深化，务实合作日益拓展，人文交往持续扩大，成为中国同拉美国家团结合作、共同发展的典范。新冠肺炎疫情发生以来，中秘同舟共济、团结互助，积极开展抗疫和疫苗合作，以实际行动诠释人类命运共同体理念。我高度重视中秘关系发展，愿同你一道努力，以两国建交50周年为契机，加强双方发展战略对接，推动各领域合作优化升级，引领两国各界共同传承中秘传统友好，推动中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

卡斯蒂略在贺函中表示，秘中同为千年文明古国，近年来两国关系在传统友好基础上提升为全面战略伙伴关系。秘方高度重视发展对华关系，感谢中方提供大量物资和疫苗支持秘方抗疫斗争，愿同中方保持密切高层交往，推动贸易、投资、旅游、数字化等各领域合作，共同维护多边主义，携手抗击新冠肺炎疫情，实现疫后经济复苏。

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 01 版）

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