人民网布鲁塞尔11月2日电 （记者任彦）当地时间11月2日上午，中国驻比利时使馆联合比利时华侨华人社团联盟共同举办纪念辛亥革命110周年线上座谈会。

中国华侨华人研究所副所长张秀明在座谈会上作了《海外侨胞的贡献和作用》专题讲座，结合辛亥革命、中国共产党成立、中国改革开放等重大事件，系统回顾了中国海外移民历史，全面总结了海外华侨华人在促进祖籍国和居住国发展、增进中外友好交往方面所作的重要贡献，鼓励新时代旅比侨胞为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

中国驻比利时使馆领事行政参赞孙伟就学习领会习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上重要讲话精神进行了深入解读，勉励广大旅比侨胞积极响应习近平总书记伟大号召，学习和弘扬辛亥革命先驱为振兴中华而矢志不渝的崇高精神，发扬爱国爱乡优良传统，坚定不移地支持祖国统一大业、促进中国发展进步、推动中比关系发展，为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

侨团负责人和侨胞代表高度评价辛亥革命的历史意义，深切缅怀孙中山等革命先驱，盛赞中国共产党成立100年来团结带领中国人民取得的伟大成就，表达了反对“台独”分裂活动、支持祖国和平统一的坚定立场，表示习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话令人鼓舞、催人奋进，将积极响应习近平总书记号召，团结一心、努力拼搏，为实现祖国统一大业和民族复兴伟业作出贡献。

本次座谈会由比利时中国和平统一促进会、旅比福建同乡联合会、旅比华侨联合会、比利时青田同乡会协办。座谈会上，还播放了纪念辛亥革命110周年专题片和2022年北京冬奥会宣传片。

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